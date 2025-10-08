Ton Ripoll: "Cada vegada ens trobem millor, individualment i com a equip"

Nova setmana al Centre d'Esports. Després del 0-0 a Antequera, l'equip encara és invicte amb dues victòries i quatre empats en sis jornades i ara ocupa la sisena posició de la taula, amb els mateixos punts que Nàstic i Sanluqueño i a un dels tres colíders: Cartagena, Europa i Atlético Madrileño. Resultats a banda, el partit a terres malaguenyes va servir per veure els arlequinats en un nou context. Un rival més encertat i pressionant en l'últim terç i una primera mitja hora en què l'equip va ser inferior. "Ells estaven a casa, tenen una necessitat de punts, i volien demostrar a la seva afició que poden fer un bon any. No ens va agafar per sorpresa, però sí que l'inici va ser complicat. Ens quedem amb la part positiva, l'equip va saber resistir i fins i tot vam tenir ocasions per marcar, tant al primer temps com al segon", apunta Ton Ripoll.
De fet, un dels aspectes més positius de l'inici de temporada és la solidesa defensiva. La d'Antequera va ser la quarta porteria a zero d'un Sabadell que és el menys golejat del grup. "Al final, la feina defensiva no és només cosa dels de darrere. La pressió dels de davant i el mig del camp ens està donant molt. És un treball de tot l'equip, també de Fuoli que està fent molt bones intervencions. Hem d'entendre les situacions del joc perquè ens generin poques ocasions i de moment ho estem fent", admet.
Individualment, el rendiment ha anat de menys a més. Després d'una pretemporada amb dubtes, el de Santpedor ha completat els noranta minuts dels dos últims partits (no ho feia des del novembre de l'any passat) i cada vegada es veu més consolidat en el lateral dret. "Crec que tots estem tenint una línia ascendent, en aquest sentit. Cada vegada estem millor i juguem més com a equip, fet diferencial per trobar la versió més competitiva individual i col·lectiva. Per les circumstàncies de la temporada passada, vaig estar molts mesos sense poder completar un partit, però a mesura que van passant els dies em sento millor. Estem treballant tots amb molta exigència i això és clau per poder competir al màxim", reflexiona Ripoll.
Aquest diumenge, tornarà el futbol a la Nova Creu Alta amb el duel davant del Teruel, un equip que arribarà després de dues victòries consecutives. "Estem en una categoria en què tot està molt igualat i aquest diumenge no serà una excepció. Som diversos els equips que estem competint molt bé i que potser no ens esperaven en la zona alta. Tenim moltes ganes de fer-ho bé i molta ambició i il·lusió per fer un gran any. El Teruel també acaba de pujar i vindran amb molta fam i energia per poder sumar", diu. Després de rebre dos acabats de descendir de Segona i un filial de gran potencial, ara visitarà l'estadi un dels humils de la categoria. "El context canvia, però perquè cada equip té unes característiques i jugadors diferents. Hem d'estudiar el rival i veure per on els podem fer mal, però la mentalitat, juguem contra qui juguem, és sempre la mateixa", assegura.