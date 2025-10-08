El CN Sabadell guanya el Futsal Mataró i continua endavant a la Copa del Rei

El CN Sabadell continua endavant a la Copa del Rei. Els nedadors van completar un gran partit al pavelló del Nord davant del Futsal Mataró, líder del grup 3 de Segona B amb plena de victòries, i es van imposar per 4-2. Després d'haver superat l'Ibiza a domicili en la primera ronda, ara, el conjunt dirigit per Jordi Marín s'enfrontarà a un equip de Segona Divisió en la pròxima eliminatòria.
D'inici el duel va ser intens, amb més domini del conjunt maresmenc. Marc Hermosel, Marc Ponce o Marc López van fregar el primer de la jornada, però no van estar encertats de cara a porta. A l'altra banda, més enllà d'algun avís tímid, la més clara va ser per a Juanfran Hervás amb una rematada creuada. Prop del descans, Raúl Martín va obrir la llauna aprofitant un bon tall per superar el porter i anotar a porta buida amb la cama esquerra. Abans del pas per vestidors, Josep Maria Martínez va protagonitzar una aturada salvadora a un xut de Ponce al segon pal quan ja es cantava l'empat.
A la represa, els sabadellencs van tenir opcions d'ampliar l'avantatge i també el Mataró va poder igualar. No obstant això, qui va anotar el següent gol va ser precisament el porter, que en la línia del seu partit sota pals, també va ser protagonista anotant el 2-0 després d'una incorporació a l'atac del seu homòleg Sergi Meneses. Josep Maria va recuperar la pilota i va aprofitar per marcar a porta buida de camp a camp. L'embranzida del segon va donar ales als nedadors que en els minuts posteriors van ampliar encara més la renda amb una diana d'Octavi Ribé al segon pal després d'una gran jugada personal de Marc Pérez. El mateix Ribé va fregar el quart poc després.
El conjunt visitant va sortir de cinc i Marc Hermosel va retallar la distància. Aleix Molist va poder retornar l'avantatge, però la resposta del Mataró va ser immediata amb un gol de falta d'Oriol López. Del 3-0 al 3-2 en pocs minuts i els fantasmes del partit de lliga de fa unes setmanes, quan els maresmencs van capgirar un marcador advers per imposar-se per 3-5, en l'ambient. Jordi Marín va demanar el temps mort i amb una tàctica arriscada va frenar de soca-rel la reacció dels rivals. Joc de cinc per mantenir la possessió i allargar els atacs. Igualment, el Mataró va tenir ocasions per a la igualada, però en una recuperació, Raúl Martín va completar el seu doblet amb el definitiu 4-2 a dos minuts pel final. Classificació a la butxaca i un Segona que ja espera.