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Rodalies estrena una nova app amb informació dels trens en temps real

Sabadell

L’aplicació permet consultar l’estat del servei, seguir la ubicació dels combois en directe, comprar bitllets i rebre avisos personalitzats

  • La nova aplicació de Rodalies, a partir de dimecres -
Publicat el 14 de setembre de 2026 a les 09:48

Els usuaris de Rodalies ja tenen a la seva disposició una nova aplicació mòbil per consultar i gestionar els seus desplaçaments en tren. Rodalies de Catalunya ha posat en marxa una nova app, impulsada per Renfe, que concentra en un únic espai diferents eines per planificar els viatges i consultar l’estat del servei en temps real. Una de les principals novetats és la possibilitat de seguir la ubicació dels trens en directe, una funció especialment útil per als passatgers que utilitzen habitualment les línies que connecten els municipis de la xarxa.

L’aplicació també permet consultar l’estat del servei en temps real, comprar bitllets des del telèfon mòbil i accedir a mapes interactius de la xarxa de Rodalies. A més, incorpora un sistema de cerca per veu i permet guardar estacions i trajectes habituals com a preferits. D’aquesta manera, els passatgers poden rebre informació relacionada amb els seus trajectes habituals i estar al corrent de possibles incidències o canvis en el servei. L’aplicació incorpora, a més, millores d’accessibilitat amb l’objectiu de facilitar-ne l’ús al màxim nombre de persones.

La nova aplicació manté les funcionalitats de la plataforma digital de Renfe amb l’objectiu que els usuaris puguin disposar d’una aplicació específica per a Rodalies sense haver de recórrer a diferents eines per consultar la informació del servei. L’actual app de Rodalies deixarà d’estar disponible aquest dimarts 15 de setembre. A partir d’aquesta data, els usuaris hauran d’utilitzar la nova aplicació per continuar accedint als serveis digitals de Rodalies

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