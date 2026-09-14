ARA A PORTADA
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Sabadell Un de cada cinc alumnes de Sabadell comença el curs amb beca menjador i 1.800 sol·licituds es queden sense ajut Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Esports Primera derrota de la temporada del CE Sabadell a la Lliga Hypermotion Marc Segarra Rodríguez
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Sabadell Sabadell tindrà una nova Oficina d'Atenció Ciutadana de la Generalitat a principis del 2027 Jan Cañadell Puigmartí
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Rodalies estrena una nova app amb informació dels trens en temps real
Sabadell
L’aplicació permet consultar l’estat del servei, seguir la ubicació dels combois en directe, comprar bitllets i rebre avisos personalitzats