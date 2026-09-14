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L’Audiència jutja dos presumptes casos de tràfic de drogues a Sabadell

Sabadell

Les dues vistes se celebraran aquesta setmana i la Fiscalia demana cinc i quatre anys de presó, respectivament

  • La façana del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en una imatge d'arxiu -
Publicat el 14 de setembre de 2026 a les 09:24

L’Audiència Provincial de Barcelona celebrarà aquesta setmana dos judicis relacionats amb presumptes delictes contra la salut pública pels quals estan acusades dues persones per fets ocorreguts a Sabadell. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), els acusats haurien subministrat substàncies estupefaents a la via pública. El primer judici està assenyalat per a aquest dijous 17 de setembre, a les 13 hores. Els fets que es jutjaran haurien tingut lloc a Sabadell el 2021 i la persona acusada hauria estat implicada en el subministrament de substàncies estupefaents a la via pública. Per aquests fets, el TSJC sol·licita una pena de cinc anys de presó per a l’acusat. La vista permetrà a les parts exposar les seves respectives posicions i aportar les proves que considerin pertinents abans que el tribunal dicti la resolució corresponent.

L’endemà, divendres 18 de setembre, l'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà una altra persona per un presumpte delicte contra la salut pública relacionat, també, amb el subministrament de drogues a la via pública. En aquest segon cas, els fets investigats haurien tingut lloc a Sabadell l’any 2025 i es jutja l'acusat per subministrar substàncies estupefaents al carrer i es demana una pena de quatre anys de presó per a l'investigat. 

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