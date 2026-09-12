La Plana del Pintor reclama ser un barri "de primera" durant la seva Festa Major

El carrer del Caucas és durant aquest cap de setmana l’epicentre de la Festa Major de la Plana del Pintor. Al número 85 d’aquesta via es troba l’associació de veïns, el cor que batega per donar força al barri.
Aquest dissabte, mentre una cinquantena d’infants gaudien del canó d’escuma i un bon grapat d’adults deliberaven per saber quina era la millor truita del tradicional concurs que s’organitza cada nova edició, hem pogut parlar amb Emilio Robles, president de l’AV de la Plana del Pintor.
Robles fa una valoració positiva d'aquesta nova edició de la festa, remarcant que han estat "afortunats per la meteorologia" i que mantenen una assistència molt similar a la d'altres edicions.
Una Festa Major de Barri amaga una gran quantitat de tasques i treball de rerefons, sobretot per a una junta de veïns que gairebé no arriba a la vintena de membres. "A l'abril o al maig des de l'associació ja comencem a visitar els comerços per buscar i assegurar patrocinadors. Aquestes col·laboracions i el suport de l'Ajuntament ens permeten finançar activitats infantils, actuacions i altres propostes", detalla Robles mentre coordina amb altres membres de l'entitat el funcionament del concurs de truites.
El president reclama "un suport més gran pel barri" que considera s'està deixant de banda: "No vull que el nostre sigui un barri de tercera. Som prop d’un miler de famílies associades i volem un barri de primera com és el Centre de Sabadell".
La lluita per un casal d'avis
La principal lluita de Robles, que acumula gairebé tres dècades de vinculació als moviments veïnals, és "la construcció d’un casal d’avis que també pugui acollir un menjador social". Fins i tot, recorda com els veïns van organitzar el 1998 una visita a la Generalitat per tractar aquesta qüestió de forma més contundent: "Continuem esperant".
Recalca com un barri marcat pels ciutadans d'edat elevada necessita unes instal·lacions d'aquestes característiques per la gent gran i no només "els espais de petanca i costura de l'associació de veïns que ja existeixen i els veïns utilitzen".
FOTOS DE JUANMA PELÁEZ: