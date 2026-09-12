El CE Sabadell vol continuar amb la bona dinàmica al camp d'un dels grans favorits a l'ascens

Una nova visita al dentista. Després de dues setmanes boges a la Nova Creu Alta, el CE Sabadell torna a jugar a domicili, i davant d’un dels grans equips de la categoria. Els arlequinats visiten Son Moix, aquest diumenge a les 18:30 h (en directe a LaLiga Hypermotion TV, disponible en el paquet de futbol dels principals operadors de telefonia) per a enfrontar-se a un RCD Mallorca que és candidat a tot a la Lliga Hypermotion d’enguany, però ara es troba un punt per sota d'un Centre d’Esports ple de confiança.
"Nosaltres tenim molt de respecte per tots els rivals que hem jugat, que són grans equips, amb grans trajectòries dins la categoria, amb grans entrenadors i jugadors. Sabem que fer molt bé les coses fa que el rival estigui més lluny de la seva millor versió. Per mi és important l’orgull de la nostra gent i que siguem constants dins els partits i durant la temporada", afirma Ferran Costa.
Els arlequinats són tercers amb vuit punts després de les dues victòries consecutives a casa. Un inici molt bo, però això tot just acaba de començar. "Tot el que hem fet només ens serveix per veure quines coses hem de continuar fent igual i quines hem de millorar. No hi ha temps per descansar o lamentar-se. Ja ho farem quan acabi la temporada, mentrestant anem a ‘full gas’ tots els dies. I si algú té la temptació d’estar una mica mandrós algun dia, ja li recordarem com ens ha costat arribar fins aquí. Anem a l’esprint del primer dia fins a l’últim i això no vol dir que no puguem caure, vol dir que quan passi ens aixecarem i continuarem corrent cap endavant", assegura el tècnic.
Per al duel de diumenge, Costa no podrà comptar encara amb els lesionats Genar Fornés i Arthur Bonaldo. D’altra banda, Joel Priego, que es va retirar amb molèsties dilluns passat, hauria d’estar a disposició, segons ha explicat l'entrenador en roda de premsa. També tornaran a entrar en convocatòria Alain Ribeiro i Javi López-Pinto, en un equip amb cada vegada més alternatives. "La temporada és llarga i ja sabem que per com han anat els tempos del mercat, els estats de forma són diferents, però estem contents amb la feina de l'equip. No ens aturem", reconeix.
Un transatlàntic de la categoria
Al davant estarà un Mallorca que per plantilla i potencial és un dels principals candidats a l’ascens. "És un rival que només en vendes ha generat seixanta milions d’euros. I ja no és només els que han sortit, tenen una plantilla que podria estar perfectament a Primera Divisió. Sabem que fan moltes coses bé, tant en construcció, amb jugadors de talent i un joc associatiu com també en situacions de pilota aturada. El seu objectiu no l’he de descobrir jo, és molt evident. Dit això, nosaltres sabem qui som i quin equip volem ser i anirem amb respecte, però sense cap por. Com sempre", assegura Costa.
En les quatre primeres jornades, els balears han sumat set punts i arriben després d'empatar a zero al Nuevo Pepico Amat de l'Eldense. Com a locals, han guanyat els seus dos partits davant de Real Valladolid (2-0) i AD Ceuta (3-0). El conjunt dirigit per Luis García té jugadors de primer nivell, entre els qui es troba l’exarlequinat Álex Sala, un dels jugadors importants al mig del camp i que suma un gol i dues assistències. També tenen futbolistes de la talla de Sergi Darder, Manu Morlanes, Pablo Torre, Antonio Raíllo o Martin Valjent. Un autèntic transatlàntic de la categoria.
70 precedents entre tots dos
Pel que fa als precedents, els dos equips s'han enfrontat en fins a 70 ocasions, segons les dades de CESHistòria. El balanç, favorable als bermellons amb 35 triomfs, pels 22 dels arlquinats i 13 empats. A Son Moix, cap victòria del Centre d'Esports: tres derrotes i un empat. L'últim duel entre tots dos va ser el 2020, quan el Mallorca es va imposar per mínima amb un gol de Dani Rodríguez al tram final, poc després de l'expulsió per doble groga a Pierre Cornud. És curiós també que fa menys de dos anys, el novembre del 2024, el Sabadell es va enfrontar al filial mallorquinista a Segona Federació, en aquella ocasió amb triomf per 0-2 dels arlequinats, amb les dianes de Javi Delgado i Alfredo Pedraza. De l'actual plantilla, Ton Ripoll i Arthur Bonaldo van disputar aquell partit d'inici i José Ortega es va quedar a la banqueta. Ha canviat molt tot, però l'ambició continua. Donarà la sorpresa el Centre d'Esports o el Mallorca imposarà la lògica?