Primera derrota de la temporada del CE Sabadell a la Lliga Hypermotion

El CE Sabadell ha perdut per primera vegada aquesta temporada a la Lliga Hypermotion. El conjunt de Ferran Costa ha caigut per 2-0 a Son Moix davant d'un Mallorca que ha demostrat que és un dels aspirants a la zona alta i l'ascens. Els locals han castigat als arlequinats pràcticament en les seves dues primeres aproximacions de perill i, tot i l'intent de reacció al segon temps, el marcador ja no s'ha mogut. Es queda amb vuit punts i en la zona mitjana l'equip sabadellenc.
Costa ha presentat un onze continuista, amb una única novetat, però que també ha significat un canvi de perfils evident en el sistema. Ángel Baena, que la setmana passada va deixar bones sensacions en el seu debut, ha sortit d'inici en lloc de José Luis Català. S'ha redibuixat l'esquema amb Miki Codina com a central esquerrà i el colomenc al carril. D'altra banda, Joel Priego, dubte per les molèsties que arrossegava, ha sortit d'inici acompanyant Niko Gioacchini.
El partit ha començat amb ritme. El Centre d'Esports, fidel al seu estil, ha sortit a pressionar i a intentar ser protagonista a camp contrari, però els locals han deixat palesa la seva qualitat per atacar l'espai des dels primers instants. De fet, abans de complir-se el primer quart d'hora de joc ja han obert el marcador. Ha estat en una contra en què Arnau Tenas s'ha inventat una passada de més de cinquanta metres que ha deixat Adrián Fuentes davant de Fuoli, a qui ha superat amb una vaselina en la mitja sortida del porter aragonès. Poc després, en una pèrdua de pilota, Josep Cerdà ha fregat el segon amb un xut al lateral de la xarxa.
I abans de la mitja hora de joc ha arribat el segon, amb el mateix protagonista, un Adrián Fuentes que ha aprofitat una errada incompresible d'un que mai falla, Albert 'Urri'. El vigatà ha regalat la pilota al davanter en una passada enrere en què només ha hagut de superar Fuoli amb un toc i anotar a porteria buida. Ha intentat reaccionar el Sabadell, sobretot amb jugades a pilota aturada i alguna recuperació alta a camp contrari, però sense encert en l'última passada. Un defensor ha blocat un cop de cap d'Edgar i, al límit del descans, Codina ha tingut la millor dels arlequinats amb una rematada que ha aturat Tenas després d'una gran jugada de Baena. Abans, el mateix Codina havia salvat el tercer d'Adrián Liso després d'una nova errada.
Al pas per vestidors, Ferran Costa ha revolucionat l'onze amb quatre canvis. Gonzalo 'Pipa', José Català, Eneko Aguilar i Javi López-Pinto, que jugava els seus primers minuts aquesta temporada, han entrat per Ton Ripoll, Óscar Sanz, Codina i Quadri. Ha sortit bé a la represa el Centre d'Esports, amb més possessió i aproximant-se a l'àrea rival. Ha avisat primer Priego amb un xut alt i també Urri o López-Pinto ho han intentat des de la frontal sense encert. El Mallorca ha millorat amb els primers canvis, a l'hora de joc, i ha tornat a amenaçar sobretot en transicions.
L'exarlequinat Álex Sala ha tingut el tercer en un xut des de la frontal que ha salvat Fuoli. Les millors, no obstant això, han estat a l'altra banda del camp. Tenas ha tornat a estar providencial en una centrada de Priego i les arribades han estat gairebé constants, però sense la determinació i precisió suficients en el penúltim toc. López-Pinto també ha fet treballar el porter amb una rematada des de la frontal, tot i que les més clares han arribat al tram final. Gioacchini ha pogut retallar en una vaselina que ha marxat alta quan estava sol davant del porter i Obolskii ha vist com de nou Tenas li negava el gol amb una estirada. També Fuentes ha tingut la sentència definitiva i l'oportunitat de fer el hat-trick, però el marcador ja no s'ha mogut. Primera derrota de la temporada del CE Sabadell, que rebrà el Real Oviedo la pròxima setmana.
Fitxa tècnica
RCD Mallorca: Arnau Tenas, Álex Sala (Antonio Sánchez, m. 85), Morlanes, Sergi Darder (Pablo Torre, m. 61), Adrián Fuentes, Josep Cerdà (Luvumbo, m. 61), Raíllo, Soumahoro (Orejuela, m. 73), Valjent, Liso (Roca, m. 73) i Calatayud.
CE Sabadell: Fuoli, Ton Ripoll (Pipa, m. 46), Óscar Sanz (Català, m. 46), Edgar González, Miki Codina (Eneko Aguilar, m. 46), Urri, Quadri (López-Pinto, m. 46), Pere Pons, Priego, Baena (Obolskii, m. 73) i Gioacchini.
Àrbitre: Daniel Miranda (comitè extremeny). Grogues: Morlanes, Valjent; Sanz.
Gols: 1-0, Fuentes m. 11; 2-0, Fuentes m. 24.
Incidències: 15.720 espectadors a Son Moix amb més de 200 arlequinats.