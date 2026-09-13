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Esports El CE Sabadell busca escurçar distàncies a Son Moix (2-0): segueix el partit, en directe Sílvia Fernández Sequero
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Esports El CE Sabadell vol continuar amb la bona dinàmica al camp d'un dels grans favorits a l'ascens Marc Segarra Rodríguez
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Badia del Vallès Sis detinguts a Badia per tràfic de drogues i relacionats amb el tiroteig sense ferits del 17 d'agost Redacció
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El CE Sabadell busca escurçar distàncies a Son Moix (2-0): segueix el partit, en directe
Esports
Els arlequinats posen a prova el seu gran inici davant d’un dels grans de la categoria