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El CE Sabadell busca escurçar distàncies a Son Moix (2-0): segueix el partit, en directe

Esports

Els arlequinats posen a prova el seu gran inici davant d’un dels grans de la categoria

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Publicat el 13 de setembre de 2026 a les 17:15
Actualitzat el 13 de setembre de 2026 a les 20:07
20:07H

Falta directa pel Centre d'Esports

74'- Falta de Valjent sobre 'Gio' que pica el Sabadell sense perill.



20:06H

Més canvis

73'- Pel CES entra: Obolskii

Marxa: Baena

Pel Mallorca entra: Antoniu Roca i Orejuela

Marxen: Soumahoro i Liso



20:01H

Intent de xilena de 'Gio'

69'- El Sabadell fa molts minuts que ronda l'àrea de Tenas per buscar el 2-1.



19:55H

Atura Fuoli

63'- Fuoli envia a córner una rematada d'Álex Sala.



19:52H

Canvis al Mallorca

61'- Entren: Pablo Torre i Luvumbo

Marxen: Darder i Cerdà



19:51H

Ocasió clara pel CES

58'- Els arlequinats han picat una falta llunyana i Priego ha fet una centrada enverinada que no ha pogut rematar ningú. En la posterior jugada, l'equip ha picat un córner sense rematador.



19:48H

López-Pinto remata fora

55'- El Sabadell continua aproximant-se a la porteria de Tenas, ara amb un xut ras de López-Pinto, que torna a jugar després de la lesió.



19:45H

Córner pel Centre d'Esports

52'- El Pipa ha rematat una jugada trenada de córner després d'un xut de Priego.



19:41H

Xut d'Urri

48'- Rematada alta d'Urri, amb un Centre d'Esports que ha sortit amb personalitat a buscar la remuntada.



19:36H

Comença la segona meitat amb canvis

Entren: López Pinto, Eneko, Catalá, Pipa

Marxen: Óscar Sanz, Ton Ripoll, Miki Codina i Quadri



19:19H

Descans a Son Moix (2-0)



19:19H

Claríssima pel CES

46'- Ángel Baena ha fet una gran acció individual, assistint a Miki Codina que ha rematat amb potència. Arnau Tenas ha fet una gran aturada per salvar el primer dels arlequinats. 



19:16H

Tres minuts d'afegit



19:15H

La salva Codina

43'- Nova pèrdua arlequinada que ha culminat Liso dins l'àrea i Miki Codina ha aconseguit tallar 'in extremis' de manera crucial per evitar el tercer. 



19:11H

Nova oportunitat

39'- Un nou lliure directe, aquest cop gairebé des de la cantonada que ha centrat Priego i ha picat Édgar. La defensa mallorquinista ha pogut allunyar el perill de nou. 



19:06H

Falta directa pel CE Sabadell

33'- Ocasió arlequinada en forma de lliure directe al límit de l'àrea, després d'una falta provocada per Miki Codina. Ton Ripoll ha fet un centre xut que ha allunyat la defensa rival. 



18:56H

El segon del Mallorca

23'- Arriba el segon del Mallorca i de Fuentes, que signa el seu doblet particular amb un gol a porteria buida després d'una pèrdua de pilota d'Urri. 



18:49H

Possible lesió de Raíllo

18'- El mallorquinista ha rebut un cop i estarà un minut fora del terreny de joc



18:47H

Primer córner

15'- El primer córner ha estat pel Centre d'Esports al quart d'hora de joc, però els arlequinats no han connectat la rematada.



18:46H

Ocasió clara dels locals

13'- Josep Cerdà remata fora després d'una pèrdua de pilota del Sabadell.



18:42H

Gol del Mallorca

10- El primer del Mallorca el signa Fuentes amb una vaselina després d'una assistència del porter Arnau Tenas. 



18:39H

Groga per a Óscar Sanz

8'- El central ha comès una entrada contundent sobre l'exarlequinat Álex Sala i ha rebut la primera groga del partit.



18:36H

Inici igualat

Primers minuts d'intensitat i possessió dividida, però sense ocasions a l'estadi mallorquí. 



18:30H

Comença el partit a Son Moix



18:29H

Tot a punt perquè rodi la pilota

Després d'un espectacle musical en honor a la Diada de Mallorca, que va ser ahir, els 22 jugadors protagonistes ja estan sobre la gespa.



18:20H

Jugadors a vestidors

Queden 10 minuts perquè comenci el partit a Son Moix. Els equips ja han marxat cap a vestidors. 



18:03H

En marxa l'escalfament

Queda poc menys de mitja hora perquè arrenqui aquest duel, els jugadors de tots dos conjunts ja estan sobre la gespa.



17:42H

Onzes inicials!

El CE Sabadell surt amb: Fuoli, Ton Ripoll, Óscar Sanz, Edgar González, Miki Codina, Urri, Quadri, Pere Pons, Priego, Baena i Gioacchini. 

Els locals, el RCD Mallorca surt amb: Arnau Tenas, Álex Sala (exarlequinat), Morlanes, Sergi Darder, Adrián Fuentes, Josep Cerdà, Raíllo, Soumahoro, Valjent, Liso i Calatayud. 



17:20H

Com arriben els equips?

Els de Ferran Costa arriben en un gran moment de forma: tercers amb vuit punts després d'haver guanyat els dos últims compromisos a casa.

El conjunt dirigit per Luis García, per la seva banda, començava la jornada setè, amb set punts. Van empatar al Nuevo Pepico Amat de l'Eldense el cap de setmana passat. A casa han guanyat els Real Valladolid (2-0) i el Ceuta (3-0).



17:17H

El CE Sabadell busca el tercer triomf consecutiu

En poc més d'una hora, el Centre d'Esports busca la seva tercera victòria consecutiva a la Lliga Hypermotion.

Uns 200 arlequinats acompanyaran l'equip a Son Moix, en la visita a una dels grans de la categoria com és el Mallorca.



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