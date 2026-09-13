Una empresa familiar a Sabadell que li queda corda per estona

Una anècdota a Mallorca va ser el punt de partida d’una història empresarial que ja fa més de deu anys que dura. Nomadic State Of Mind, una empresa de sandàlies reciclades amb origen als Estats Units, va començar a créixer a Europa amb distribuïdors a diferents països, però l’arribada a Sabadell va ser espontània: “Érem a Mallorca i uns amics portaven posades unes sandàlies fetes amb corda. Diverses persones els van preguntar d’on havien tret el calçat i, veient, l'èxit, vam començar a investigar fins que vam trobar el fundador, amb qui vam arribar a un acord per obrir una seu”, explica Marcel Ustrell, propietari.
El producte, amb una estètica molt característica, compta amb un element diferencial: la corda amb què estan fetes les sandàlies s’elabora únicament a partir de plàstic recuperat del mar. Als Estats Units, aquest material es transforma en fil i posteriorment en corda, que s’envia a Nicaragua, on es treballa artesanalment. Una vegada s’ha processat, quilòmetres de corda feta de plàstic s’envia a les fàbriques d’arreu per acabar-les de polir i es venguin. “És tot fet a mà. Això i la corda són els dos elements clau de la marca”, diu Ustrell.
El Marcel va treballar durant dècades al món comercial abans d’iniciar aquest projecte. Ara, però, cada vegada més a prop de la jubilació, ja pensa en un relleu generacional que té nom propi: Albert Ustrell, el seu fill. Fa uns mesos, l’Albert es va incorporar al negoci buscant noves idees i una manera diferent d’impulsar l’empresa a través de les xarxes socials i la pàgina web. Ha assumit especialment les tasques relacionades amb el màrqueting i la informàtica, i es proposa com a hereu de la marca quan el seu pare abandoni la casa.
Un dels canvis que han impulsat aquest any és la manera de comunicar el producte. Si fins ara les xarxes socials se centraven sobretot a mostrar unes sandàlies atractives, ara volen explicar també què hi ha al darrere: d’on prové el material, com es fabrica i la seva durabilitat –poden arribar a durar fins a cinc anys–. “Hi ha gent realment famosa que ens ha comprat sandàlies”, diuen. L’objectiu del negoci, ara, és que el producte es converteixi en un clàssic i no depengui de les modes ni de la temporada de l’any, però mantenint una essència inicial: la venda a través de botigues especialitzades i el seu web, allunyant-se, així, de les grans empreses distribuïdores. “Ens acabarien menjant”, confessen.