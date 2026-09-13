“Les pilones no barren el pas als cotxes”

EL TEU DEFENSOR
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Un veí de Sabadell posa el focus en l’estat de les pilones instal·lades a la illeta situada a la cruïlla dels carrers Abat Escarré i Jaume I. Segons explica, aquests elements, que haurien d’impedir que els vehicles ocupessin aquest espai, “no estan complint la funció i permeten que alguns conductors hi estacionin”. El lector assegura que entre les pilones queda un espai suficient perquè hi pugui entrar un vehicle i aparcar-hi.
Una situació que, segons denuncia, pot acabar generant un problema de seguretat, tant per als vianants com per als vehicles que circulen per la zona. “Existeix un espai suficient perquè els vehicles estacionin, creant un perill real per a la circulació de vianants i vehicles”, apunta. El veí explica que ha presentat diverses instàncies a l’Ajuntament de Sabadell per posar en coneixement del consistori el problema i demanar que es revisés la instal·lació.El veí reclama que l’Ajuntament revisi la situació i adopti alguna mesura.
Fonts municipals han assegurat al Teu Defensor que l’Ajuntament de Sabadell reposarà pròximament una de les pilones de la illeta situada a la cruïlla, després de la queixa d’un veí que alertava que els vehicles podien estacionar en aquest espai.
En aquest sentit, després de revisar la zona, l’Ajuntament ha comprovat que, efectivament, hi falta una de les pilones que impedia l’estacionament dels vehicles. El consistori assegura que es reposarà per recuperar la funció de la instal·lació i evitar aquestes situacions. A més, “la Policia Municipal reforçarà la revisió de la zona per evitar que s’hi produeixin estacionaments indeguts”.
Des del Diari de Sabadell us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. També us volem recordar que, en aquests casos, podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, que pot intervenir en àmbits on l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració. L’oficina està situada al Casal Pere Quart i també es pot contactar a través del 937 26 42 11.