EL TEU DEFENSOR
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Un veí de Sabadell i lector del Diari de Sabadell ha contactat amb El teu defensor per alertar de les goteres que, segons explica, apareixen sota el pont de la Rambla, a l’altura de l’avinguda de Barberà. Assegura que l’aigua cau sobre la calçada i que el fenomen es repeteix especialment coincidint, apunta, amb el reg de les jardineres instal·lades arran de la reforma de la zona. El problema, assegura, no apareix cada dia, sinó que es fa especialment visible els dimarts i divendres al matí, que coincidiria precisament amb l’activació del sistema de reg automàtic de les jardineres. “Quan hi passes per sota et trobes un raig d’aigua”, explica. La situació pot resultar especialment incòmoda per als motoristes, ja que l’aigua cau directament sobre la calçada i pot provocar relliscades.
El veí també assegura que l’aigua “no és neta” i que en alguna ocasió li ha arribat a tacar la roba. Els vehicles tampoc se n’escapen: alguns conductors amb sostre practicable han patit que l’aigua acabés entrant a l’interior del cotxe. El veí considera que tot apunta a alguna mena de filtració relacionada amb les jardineres i el reg, tot i que reconeix que no és un expert en la matèria. La seva preocupació va més enllà de la molèstia quotidiana i planteja si aquestes filtracions podrien acabar provocant algun desperfecte més important. “Crec que és una molèstia contínua i seria correcte buscar una solució”, reclama.
"Ja s'han pres mesures"
Fonts de l’Ajuntament de Sabadell asseguren que” ja s’han pres mesures per evitar les filtracions d’aigua” sota el pont de la Rambla. Les mateixes fonts assenyalen que el consistori també en farà seguiment “per comprovar que les actuacions permetin resoldre definitivament la incidència”.
Des del Diari de Sabadell també us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic o contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín. L’oficina està situada al Casal Pere Quart i també es pot contactar a través del telèfon 937 26 42 11 o per correu electrònic a oficina@sindicsabadell.cat.