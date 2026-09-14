Un de cada cinc alumnes de Sabadell comença el curs amb beca menjador i 1.800 sol·licituds es queden sense ajut

Sabadell és el municipi del Vallès Occidental amb més beques menjador concedides a l’inici del curs 2026-2027. La ciutat ha començat el curs amb 6.237 ajuts atorgats, per davant de Terrassa, amb 6.033, i de Rubí, amb 2.284. La xifra exposa que prop un de cada cinc alumnes d’I3 a 4t d’ESO de Sabadell ha començat el curs amb un ajut per al menjador (21,9%). En concret, Sabadell compta amb uns 28.500 alumnes matriculats entre I3 i 4t d’ESO.
La dada, però, encara està lluny de ser definitiva. El curs passat, Sabadell va acabar amb 7.716 beques menjador concedides, 256 més que el curs anterior i prop de 550 més que dos cursos enrere. Com que la convocatòria d’ajuts es manté oberta durant el curs escolar, tot apunta que la xifra de 2026-2027 augmentarà a mesura que avanci el curs i superarà de nou el registre final de l’any anterior.
Més sol·licituds: unes 1.800 cauen, sobretot per superar la renda
La ciutat també encapçala el rànquing comarcal en sol·licituds rebudes. Segons les dades de l’Observatori del Consell Comarcal, se n’han presentat 8.097, pràcticament les mateixes que a Terrassa, que en registra 8.047. La distància entre les sol·licituds i els ajuts concedits és, ara mateix, de 1.860 expedients a Sabadell.
La diferència entre les sol·licituds presentades i els ajuts que finalment s’atorguen també posa sobre la taula el que diverses famílies critiquen sobre els criteris d’accés. Segons l’informe corresponent al curs passat, set de cada deu expedients rebutjats al Vallès Occidental superaven el llindar de renda establert en la convocatòria. L’informe, però, assenyala que aquests límits econòmics no sempre s’actualitzen al mateix ritme que l’evolució del cost de la vida. Això pot deixar fora famílies que, tot i trobar-se en una situació econòmica complicada, superen per poc els ingressos màxims establerts per poder rebre l’ajut. Un altre 3,7% de les denegacions del curs passat es van produir per incidències administratives o per manca de documentació.
Més ajuts a tot el Vallès
La situació de Sabadell s’emmarca en un increment general dels ajuts a la comarca. El Vallès Occidental ha començat el curs amb 21.049 beques menjador concedides, un 5,4% més que les 19.973 amb què es va iniciar el curs 2025-2026. Els ajuts arriben al 18,3% de l’alumnat d’ensenyaments obligatoris escolaritzat en centres públics i concertats de la comarca. Sabadell concentra, per tant, gairebé tres de cada deu ajuts concedits al conjunt del Vallès Occidental.