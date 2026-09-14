El Teatre Sant Vicenç obre la porta a una temporada més diversa i accessible

El Teatre Sant Vicenç presenta la temporada 2026-2027 amb una programació que amplia registres i formats, combinant grans produccions musicals, comèdia i teatre de text a la Sala Gran amb quatre propostes de proximitat a les Nits al vestíbul. Una aposta per la diversitat d’estils i públics que manté el caràcter de teatre amateur de qualitat i, alhora, incorpora noves mesures d’accessibilitat.
El tret de sortida de la temporada serà el 27 de setembre amb l'estrena de Geronimo Stilton, el musical, una aventura per a tots els públics al Regne de la Fantasia, i continuarà amb La gran defunció, comèdia absurda inspirada en Jeux de massacre d’Eugène Ionesco, es tracta "d'una mirada en clau d’humor negre a la fragilitat de la societat davant una crisi" com detallen des de l'entitat.
Amb l'arribada de Nadal recuperarà dos clàssics de la seva programació: Els Pastorets, amb un total de 15 representacions, i Toc Toc, una comèdia al voltant de "sis personatges amb trastorns obsessivocompulsius que converteix la sala d’espera d’un psiquiatre en una font de situacions hilarants".
El 20 de febrer de 2027 s'estrenarà ROUGE! el musical, una història d’amor ambientada al París bohemi de finals del segle XIX, abans de tancar la temporada de Sala Gran amb Vuit dones, comèdia policíaca d’intriga, secrets i humor negre.
Les Nits al Vestíbul
La proposta es completa amb les Nits al vestíbul, un format de cafè-teatre que apropa l’escenari al públic. Aquest espai acollirà La mà de mico (terror fantàstic que gira al voltant d'un objecte capaç de concedir tres desitjos), Comunitat de veïns (tracta la convivència d'un grup de persones obligades a compartir el mateix espai), Les escollides (una distopia marcada per la sequera i la intel·ligència artificial) i La pell fina (comèdia sobre les tensions i contradiccions generades a partir d'una simple trobada entre amics).
Des de l'entitat destaquen que la nova temporada vol continuar obrint portes: "Volem fer també una programació cada vegada més accessible". En aquesta línia, Els Pastorets incorporaran una sessió relaxada el 3 de gener de 2027, una de les novetats de la temporada. "És una temporada molt diversa, pensada per arribar a públics diferents i en què continuem fent passos perquè cada vegada més persones puguin gaudir del teatre", assenyalen des del teatre creualtenc. El Sant Vicenç manté la seva aposta per un projecte col·lectiu marcat pel talent de casa, el suport dels seus voluntaris i la voluntat constant de créixer.