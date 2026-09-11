El talent de Sabadell assalta la temporada teatral de Barcelona

Sense els sabadellencs, la temporada teatral de Barcelona no seria la mateixa. Els principals escenaris de la capital catalana compten aquesta temporada amb actors, actrius, músics, directors i creadors vinculats a Sabadell. Del TNC i el Teatre Lliure al Poliorama, el Condal, el Goya o La Villarroel, el talent de la ciutat es fa un lloc en una cartellera que combina noms consolidats amb noves cares.
‘El niu’, amb Pep Ambròs
- La Villarroel
- Del 28 de novembre del 2026 al 10 de gener del 2027
- A partir de 25,70 euros
L’actor sabadellenc Pep Ambròs protagonitza, juntament amb Laura Aubert, Mercè Arànega, Júlia Molins i Jan Gavilan, aquesta adaptació de Rabbit Hole, de David Lindsay-Abaire, guanyadora del Premi Pulitzer al millor drama. Dirigida per Pau Carrió, l’obra explica la història d’un matrimoni que ha d’afrontar la mort del seu fill de quatre anys després d’un accident. A partir de la tragèdia, la família haurà de conviure amb el dol, la culpa i els records mentre intenta reconstruir una vida que ja no tornarà a ser la mateixa. Pep Ambròs interpreta Howie, el pare del nen.
‘La truita’, amb Jordi Boixaderas
L’actor sabadellenc interpreta amb Emma Vilarasau una parella que s’acosta a l’edat de jubilació acaba de mudar-se a un petit poble per obrir-hi una petita fleca ecològica. Tot es gira quan, amb tota la família convocada un diumenge per a celebrar l’aniversari del pare, una de les filles es presenta amb una truita perquè és lactopescovegetariana i no menjarà la vedella que ha preparat la seva mare amb tant d’amor.
‘Germans de sang’, amb Triquell
- Pol Roselló i Cisco Cruz
- Teatre Condal
- Del 12 de febrer al 14 de març del 2027. A partir de 35 euros
El musical de Willy Russell explica la història de dos germans bessons separats en néixer que creixen en mons oposats sense conèixer la seva relació. El destí farà que es coneguin, es facin amics i acabin enamorats de la mateixa noia. La producció compta amb tres sabadellencs: el músic Triquell, el ballarí Pol Roselló i l’actor Cisco Cruz.
‘Ella era Anita’, amb Gara Roda
Un homenatge a Chita Rivera, una de les grans figures del teatre musical nord-americà. L’espectacle repassa la trajectòria de la mítica actriu de West Side Story, Chicago o Kiss of the Spider Woman a través d’un diàleg amb la trajectòria de l’actriu i creadora Ester Bartomeu. Gara Roda n’assumeix la direcció.
‘Las trece’, amb Cisco Cruz
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Teatre Condal
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19 d’abril del 2027
- A partir de 16,80 euros
Un musical que recupera la història de tretze dones que van ser executades durant la repressió franquista. Cisco Cruz n’assumeix la direcció musical i els arranjaments, a més de participar en l’enregistrament del tema musical.
‘El tio que odiava els musicals’
- Teatre Gaudí
- A partir del 12 de novembre del 2026. Entrades pròximament
Cau un meteorit que converteix la població en un eixam d’actors i ballarins de musicals. És una obra que combina “sàtira metateatral, terror zombi i paròdia àcida de les convencions del gènere musical”. El repartiment inclou els sabadellencs Alba Grau, Xavi Clapés i Gerard Portolés.
‘Les dones Piñeiro’, amb Marc Rius
Esteve Gorina participa com a ajudant de direcció en aquesta adaptació de la novel·la de Matthew López. L’espectacle compta Albert Salazar, Marc Soler i Ferran Vilajosana.
‘Després de nosaltres’, amb Miquel Tejada
Un musical de petit format sobre els exs: què passa quan una relació s’acaba però els dos protagonistes decideixen mantenir el vincle? Miquel Tejada n’ha compost la música i també n’assumeix la direcció musical.
‘Enric IV’, amb Santi Ricart
- Teatre Lliure – Sala Fabià Puigserver
- Del 15 d’abril al 16 de maig del 2027. De 8 a 32 euros.
David Selvas dirigeix aquesta adaptació d’Enric IV de William Shakespeare, que presenta una mirada contemporània als mecanismes de poder i a les estructures socials. Santi Ricart forma part d’un repartiment que també inclou Quim Àvila, Joan Carreras, Biel Duran, Aida Oset, Juanjo Puigcorbé i David Vert.
‘Mamma Mia!’, amb Pol Roselló
- Teatre Tívoli
- Del 26 de setembre al 20 de desembre del 2026
El popular musical amb les cançons d’ABBA torna a Barcelona amb la història de Donna, una mare soltera que regenta un hotel en una illa grega, i la seva filla Sophie, que està a punt de casar-se. La producció s’estrena al Tívoli el 26 de setembre. Pol Roselló hi interpretarà el personatge del Pepper.
‘Pecado Concebido’, amb Sharonne
- Teatre Borràs
- 26 d’octubre del 2026, a les 20 h. A partir de 30 euros.
Sharonne emprèn un viatge per la història de la humanitat, des de les termes romanes fins als debats contemporanis sobre identitat, per reivindicar la presència del col·lectiu LGTBIQ+ en diferents moments històrics. L’espectacle combina cabaret, humor i participació del públic.
‘Els fills’, amb Jordi Boixaderas
- La Villarroel
- De l’1 de juliol a l’1 d’agost del 2027. A partir de 31 euros.
Emma Vilarasau, Mercè Arànega i Jordi Boixaderas protagonitzen aquest drama de Lucy Kirkwood, dirigit per David Selvas. La història se situa en una casa de camp on viuen dos científics nuclears retirats després d’un accident a la central on treballaven. L’arribada inesperada d’una antiga companya desencadena tensions i planteja un dilema sobre la responsabilitat de les generacions actuals envers les futures.