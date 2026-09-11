Les anècdotes dels catalans, convertides en una comèdia

Les anècdotes del tren donen per una comèdia. Literalment. És el que va inspirar la companyia Encert Teatre, gestionada pel matrimoni Josep Salomó i Maria Mercè Fisa, 10 anys enrere quan va portar a escena T-10. El 19 de setembre tornarà al Teatre Principal de Sabadell amb més d’una setantena de persones a darrere, entre actors i tècnics de so i de llum, un text replantejat i un vestuari renovat.
“Els espectadors es troben molt còmodes presenciant unes situacions que haurien pogut viure ells mateixos”, expliquen. L’obra transcorrerà en un vagó de tren dels catalans –FGC– durant un trajecte quotidià. De fet, dos: un d’anada de Sabadell a Barcelona i un altre de tornada. “Els esquetxos s’inspiren en una temporada que agafava molt el tren perquè anava a fer classes de maquillatge”, comenta Mercè Fisa. “Prenia notes de les situacions que hi observava, algunes còmiques i altres que em generaven sentiments: un senyor que no es pot aguantar un pet, una dona que hi puja amb un ànec, algú que busca pis, algú que s’ha passat bevent...”, avança. Al cap d’un temps es va adonar que amb tot aquell material podia escriure una obra de teatre: “Cada vegada que arriba en una estació i s’obren i es tanquen les portes, el vagó canvia de personatges. Algunes situacions són molt bones!”, prometen.
A escena sortiran 23 actors, que interpretaran 85 personatges, gairebé tots sorgits del Teatre Sant Vicenç, la Faràndula i el Teatre del Sol, encara que alguns no havien fet mai teatre. “Això és una feinada de maquillatge i perruqueria!”, exclamen. Fa mesos que assagen a l’Estruch per a la gran estrena al Teatre Principal. Els actors són nous, respecte a l’elenc de la versió de l’obra de 10 anys enrere, però hi ha alguna excepció. Per exemple, el net del matrimoni, que hi va participar de nen i ara hi torna de jove.
Companyia Encert
La companyia Encert va fer més d’una vintena de funcions per tota Catalunya durant l’any passat, d’obres com Això no és vida i Avui no sopem. “La nostra filosofia és que als actors no els costi diners fer teatre. Ens autofinancem completament i paguem el quilometratge i el sopar. Com ens ho fem? Ens hem d’espavilar molt”, comenta el matrimoni.
Van fundar la companyia 20 anys enrere Josep Salomó i Maria Mercè Fisa, un matrimoni apassionat pel teatre i vinculat a la Faràndula: ell n’havia estat tresorer i president, ella a més havia treballat de maquilladora. Tenien ganes de crear una companyia amateur dedicada al teatre de text, especialment comèdies. “A tots ens encanta el teatre. Però el millor de la companyia és que l’ambient és molt bo, fem una bona pinya!”.