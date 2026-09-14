Veïns de Covadonga reclamen que tornin els contenidors al seu carrer

Els contenidors han desaparegut d’un tram del carrer de Covadonga i, amb ells, han aparegut les queixes de veïns del barri, especialment gent gran o amb problemes de mobilitat. Es tracta del tram des del carrer de Romeu fins a la plaça de Sant Salvador, on els contenidors que hi havia s’han traslladat a la Gran Via, a l’altura dels nous pisos, arran de les obres de l’entorn de l’Artèxtil. A uns 150 metres de la ubicació original, segons fonts municipals. La retirada, però, ha generat malestar entre els veïns de la zona.
Alguns veïns sostenen que el canvi ha provocat indignació al carrer, especialment entre la gent gran, i que el nou emplaçament, a la Gran Via, “queda massa lluny” per a alguns residents. Entre elles, la Pepita Álvarez, veïna del barri, que és una de les residents que reclama que es recuperi el punt de contenidors. “Hi ha gent gran que desplaçar-se al nou emplaçament li costa molt. No tothom té la mateixa facilitat per a la mobilitat”, explica.
El problema, exposen alguns veïns, es fa especialment evident quan cal baixar diverses bosses per separar els residus. “Hi ha qui ja no recicla perquè no pot anar amb totes les bosses a la mà fins a la Gran Via”, lamenta Álvarez. D’altres, han pres una decició més dràstica: “Alguns han optat directament per deixar les escombraries a terra davant la manca d’un punt més proper. Amb el que això comporta: brutícia, males olors i conflictes entre veïns”, apunta la Sara Iznajar, veïna.
De moment, però, caldrà esperar. “No es poden tornar a instal·lar al mateix punt, ja que les properes obres de construcció a l’Artèxtil ocuparan tot l’ample de la vorera del tram de Covadonga, entre la plaça i el carrer de Quevedo”, exposen des de l’Ajuntament. “Un cop finalitzin aquests treballs, s’estudiarà la possibilitat de reposar els contenidors a la seva ubicació original”, afirmen.
Per al veïnat, però, es tracta d’una qüestió d’accessibilitat. Consideren que el sistema actual perjudica sobretot les persones grans o amb dificultats per caminar i reclamen altres propostes. Hermenegildo Puig proposa que, mentre les obres durin, es busqui una solució intermitja. “Es podria estudiar un altre emplaçament temporal”, diu. “Només demanem tenir els contenidors una mica més a prop”, afegeix Georgina Puig, una dona que té dificultats en la mobilitat.