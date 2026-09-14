ARA A PORTADA

Un nou episodi de pluges 'amenaça' la comarca

Vallès

El Meteocat ha emès un avís per intensitat de pluja aquest dimecres

  • La pluja ha descarregat amb força a primera hora de la tarda a Sabadell -
Publicat el 14 de setembre de 2026 a les 15:32

Els últims dies d'estiu podrien arribar marcats per les pluges a casa nostra. De moment, aquesta setmana s'espera un nou canvi de temps, previst especialment dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís davant la possibilitat de precipitacions importants que afectaran diferents comarques. Entre les quals, el Vallès Occidental. Així, els radars del Meteocat dibuixen xàfecs sobretot durant la tarda. La inestabilitat i els cels grisos s'estendran a bona part del país. De fet, s'ha emès un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Tocarà agafar el paraigua. De moment, això sí, Protecció Civil no s'ha pronunciat sobre cap mesura més important. L'episodi no hauria de comportar grans afectacions. 

 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades