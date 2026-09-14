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Què són les imatges exposades als carrers de Castellar?

Castellar del Vallès

Els veïns han observat diferents fotografies exhibides en punts diferents de la vila

  • Una de les imatges de l'itinerari de Ramon Llinares a Castellar -
Publicat el 14 de setembre de 2026 a les 10:32

Molts veïns s'ho preguntaven aquests dies: què són aquestes fotografies penjades en diferents indrets? Castellar ha estrenat aquest mes de setembre, coincidint amb la Festa Major del municipi, l’itinerari fotogràfic Ramon Llinares (1923-2016), testimoni d'una època retratada amb una mirada personal que ara veu la llum després de molt temps al calaix. La iniciativa que reuneix diferents imatges preses a la vila pel fotògraf castellarenc i que vol preservar, posar en valor i difondre el seu llegat fotogràfic. L’itinerari, que segueix una ruta circular, passa per diversos punts del municipi en què es poden trobar fotografies que mostren una part de l’obra de Llinares a Castellar. L’objectiu és que l’espai urbà sigui testimoni de la seva obra i que la ciutadania pugui descobrir què hi ha al darrere de cadascuna de les imatges. En aquest sentit, cada fotografia t´e associat un codi QR que proporciona informació que permet contextualitzar-les a partir d’uns textos publicats a la pàgina web municipal.

On pots veure les mostres de l'exposició?

  • Entrada a l’Espai Tolrà
  • Entrada al camí de Can Casamada (ronda de Tolosa)
  • Plaça de Catalunya
  • Biblioteca Municipal Antoni Tort
  • Plaça d’El Mirador
  • Ca l’Alberola
  • Ronda de Tramuntada (davant de l’escola Bonavista)
  • Carrer de l’Església (Casa Massaveu)
  • Entrada al parc de Canyelles pel c. del Retir
  • Plaça Major
  • Plaça de Cal Calissó
  • Baixada de Cal Verge (safareigs)
  • Entrada al pavelló Dani Pedrosa
  • Plaça de Ca la Munda (ctra. de Terrassa)

L’itinerari, impulsat per l’Ajuntament i l’Arxiu Ramon Llinares, es podrà seguir de forma comentada amb visites guiades organitzades pel Centre d’Estudis de Castellar–Arxiu d’Història que es faran durant les Jornades Europees de Patrimoni, els dies 10 i 11 d’octubre. Per assistir-hi, caldrà fer inscripcions al web de l’entitat, que s’obriran pròximament.

 

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