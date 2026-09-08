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La Unió Esportiva Castellar celebra els seus 115 anys amb nou himne

Castellar del Vallès

L'entitat celebra l'aniversari en un acte multitudinari a l'Auditori Miquel Pont

  • Acte dels 115 de la UE Castellar -
Publicat el 08 de setembre de 2026 a les 14:53
Actualitzat el 08 de setembre de 2026 a les 14:54

La Unió Esportiva Castellar forma part de l'imaginari col·lectiu dels veïns de la vila. Són molts els qui han vestit els colors blanc-i-vermells o han tingut al voltant algú que ha representat la institució. El futbol castellarenc està d'enhorabona, amb la celebració dels 115 anys del club. L’Auditori Miquel Pont es va omplir divendres passat en l’acte central de l’aniversari, que va reunir algunes de les llegendes de la història de l'entitat. Tot plegat, amb el president Miki Vilanova com a mestre de cerimònies.

La cita no només va girar al voltant de la pilota i les vivències al camp municipal Joan Cortiella –abans, Pepín Valls–. La jornada també va servir per recuperar moments emotius més enllà de l'esport, com la implicació mostrada amb el poble de Picanya després de la DANA de l'octubre del 2024. Aficionats i directius es van bolcar amb el municipi, que va voler agrair aquesta solidaritat a través d'un representant de la localitat valenciana. La cerimònia va tenir diverses sorpreses. Una de les més destacades va ser la presentació d'un nou himne per commemorar l'efemèride dels 115 anys de vida. La lletra, obra d'Àlex Gatell, ha de ser un dels elements que marquin la temporada que tot just comença. 

La festa va permetre retrobar algunes figures clau en la història del club. La gala va ser l'oportunitat per homenatjar dues icones. D'una banda, Jaume Homet, per la seva intensa i dilatada trajectòria dedicada al club. De l'altra, Juan Antonio Roldán, actual entrenador del primer equip i pal de paller de la progressió que ha experimentat la Unió Esportiva en els darrers anys. 

  • Acte dels 115 de la UE Castellar

 

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