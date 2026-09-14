Resoldre un assassinat de la mà de la inspectora Puri Aires i altres iniciatives per la Setmana Europea de la Mobilitat

Del 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat sostenibles, segurs i saludables. Per això, diferents municipis vallesans duen a terme accions per fomentar aquesta conscienciació i sensibilització al voltant de la manera com ens desplacem. A Barberà el bus urbà LB1 (Plaça Espanya-Baricentro) serà gratuït durant aquests dies, amb la finalitat d'incentivar-ne l’ús i que la ciutadania conegui millor els recorreguts i horaris que tenen a la seva disposició. La línia ha estat en el punt de mira en els últims temps després que diferents usuaris hagin reclamat increments en les seves freqüències per accedir als polígons. Com a tònica general, la campanya convida la ciutadania a reflexionar sobre l'impacte dels seus desplaçaments i a apostar per alternatives com anar a peu, en bicicleta, en transport públic o utilitzar vehicles de baixes emissions.
No serà l'única iniciativa d'aquestes característiques a Barberà. En paral·lel, el Teatre Municipal Cooperativa acull l'exposició Respira!, cedida per la Diputació de Barcelona, que es podrà visitar fins al 13 d'octubre de 10.30 a 12.30 h i de 17.30 a 19.30 h. La mostra explica com les conductes ciutadanes influeixen en la qualitat de l'aire i, en conseqüència, en la salut de les persones. Així, vol conscienciar i sensibilitzar sobre els efectes de la contaminació de l’aire sobre la salut de les persones, la qualitat de vida i el medi ambient, i mobilitzar la població per a reduir els nivells de contaminació atmosfèrica amb accions senzilles que aporten grans beneficis.
A més, els dies 16 i 21 de setembre, a les 18 hores, s'hi oferiran visites guiades en format de joc de misteri, inspirades en el Cluedo. Les persones participants hauran de resoldre un assassinat de la mà de la inspectora Puri Aires, mentre descobreixen la importància de respirar un aire més net i la salut respiratòria en una exposició especial sobre evitar la contaminació i respirar bé. Els participants descobriran com petites accions poden tenir un gran impacte en la qualitat de l'aire que respirem i, en definitiva, en el nostre benestar. Una detectiva que es fa passar per personal de la neteja acompanyarà la visita –que necessita inscripció prèvia–. La programació culminarà amb la presentació del Pla d'Acció del nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), que tindrà lloc el 22 de setembre, a les 18 h, al mateix Teatre Municipal Cooperativa.