"Els busos per accedir als polígons de Barberà són insuficients"

Barberà del Vallès és un dels pols d'activitat de la comarca. Els seus polígons són la seu de grans empreses i motor econòmic a casa nostra. Més enllà del Baricentro, punts com Santiga, Can Llobet o Can Salvatella reben milers de treballadors vinguts de tota la rodalia. Un dels grans reptes en aquests entorns és justament la mobilitat.
Accedir-hi per a aquells que no tenen vehicle privat resulta una empresa enormement complexa. O, directament, inviable en determinades franges horàries i depenent dels punts d'origen. Una de les veus crítiques amb aquesta realitat és Edu Beltran, que treballa al polígon de Can Salvatella i surt des de Sabadell. Les seves opcions passen per agafar un dels busos que van des de la capital fins a Barcelona o anar a una estació de Rodalies per pujar a un tren de l'R4 que la porti fins a la plaça d'Espanya de Barberà. Allà, hi ha una parada per utilitzar un bus urbà que fa un trajecte circular parant en diferents carrers dels polígons. Sempre fent transbord i amb poques alternatives i flexibilitat horària.
"Es va recuperar la línia LB1, que connecta la zona industrial, però només passa un autobús per hora. El primer surt a les 6.25 i després n'hi ha un altre a les 7.25 i a les 8.15. Si la combinació no t'encaixa o hi ha un retard a Renfe, que és habitual, t'has d'esperar molta estona", explica sobre l'escenari actual. L'oferta, assegura, és absolutament insuficient. "Quan tens metge al matí o necessites entrar una mica més tard a treballar, és un problema", diu. Fins i tot, alguna vegada, ha hagut de demanar el dia de festa per la impossibilitat de desplaçar-se fins al seu lloc de feina. Les sortides des dels polígons, a l'avinguda d’Arraona, són a les 6.55, les 7.55, les 08.50, les 13.50 i les 17.10 hores. Si hi ha algun imprevist o qualsevol circumstància que obliga a fer el camí invers, les opcions són molt escasses. En aquest sentit, per tornar a casa a la tarda, la situació és igualment complicada.
El cas de l'Edu no és excepcional, malgrat que admet que en l'empresa on treballa, la majoria opta per anar-hi amb cotxe. "Les institucions demanen fomentar l'ús del transport públic, però després sobre el terreny no trobem un servei a l'altura", lamenta. Des de Moventis, que gestiona la línia, no es contempla una ampliació aviat d'un servei que funciona.
La lluita per un transport públic més extens i eficient és llarga a Barberà. Les reunions amb representants del Departament de Territori s'han succeït, posant sobre la taula la necessitat urgent d'ampliar la xarxa i incrementar expedicions com les que uneixen amb Barcelona -en aquest cas, gestionades per la Generalitat-. Aquest mes, l’alcalde Xavier Garcés Trillo i el regidor de Mobilitat i Transport Públic, Joan Muñoz, van participar en la trobada convocada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). La reunió va donar el tret de sortida al procés de disseny del futur pla de serveis del Bus Metropolità, que haurà d’estar en marxa l’any 2028 coincidint amb la finalització de les concessions actuals gestionades per la Generalitat de Catalunya. "Aquesta és una oportunitat que no podem desaprofitar. El transport públic és essencial per a la vida quotidiana de milers de ciutadans, i hem de garantir que sigui més accessible, freqüent i sostenible", va manifestar aleshores el batlle.
En la mateixa direcció s'expressa Muñoz en declaracions al Diari. "El fet que l’AMB assumeixi la gestió d’una part dels serveis interurbans i urbans ens permetrà redissenyar rutes i exigir més qualitat i freqüència als operadors". I afegeix: "Nosaltres defensarem que aquest nou model, recollint prèviament les inquietuds i necessitats dels representants dels polígons de la ciutat, reforci l’accés en transport públic a aquestes zones industrials, reduint la dependència del vehicle privat i fent un pas endavant cap a una mobilitat més sostenible i eficient", tanca.