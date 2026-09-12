Mor Carles Solà, exrector de la UAB i conseller d'Universitats en el primer tripartit

L'exrector de la UAB i conseller d'Universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando (Xàtiva, la Costera), ha mort als 80 anys, segons ha confirmat aquest dissabte la UAB. Catedràtic d'enginyeria química i referent del valencianisme d'esquerres, Solà va ser un dels impulsors de la Xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP).
Carles Solà es va llicenciar i doctorar en ciències químiques a la Universitat de València abans de desenvolupar la seva carrera acadèmica a la UAB, on va impulsar la creació d'un departament d'enginyeria química i els estudis de grau en biotecnologia, pioners a l'Estat. Durant el mandat de Solà a la Universitat Autònoma es van crear nous centres acadèmics i de recerca com l'Escola d'Enginyeria, l'Escola de Doctorat i Formació Continuada, l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals o el Port d'Informació Científica, i la universitat va començar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Va ser també en aquell període quan es van inaugurar la Plaça Cívica (1996) i les quatre columnes de la UAB (1999), monument d'Andreu Alfaro i emblema de l'Autònoma.
"Mestre, llum, brúixola i company"
L'actual rector de la UAB, Javier Lafuente, ha lamentat el traspàs de Solà i l'ha recordat com "un mestre que va creure en mi i em va donar tot el suport quan, molt jove, vaig arribar a la UAB". "Va ser també un bon conseller quan vaig decidir optar a ser rector, però sobretot va ser un amic entranyable, divertit i lleial", ha continuat Lafuente, que ha definit l'exrector en quatre paraules: "mestre, llum, brúixola i company". "Per a mi, Solà ha estat el rector més important de la història d'aquesta encara jove universitat que, en els vuit anys del seu mandat, va fer un salt qualitatiu enorme", ha conclòs l'actual rector de la Universitat Autònoma de Barcelona.