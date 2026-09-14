La simfonia de la Ludwig Band revoluciona fins i tot el Bartomeu

Era un dels plats forts de la Festa Major de Castellar i la cita no va decebre. La Ludwig Band va revolucionar l'escenari de Vilabarrakes en un concert que va repassar sobretot els èxits del darrer àlbum de la banda, 'Pel barri es comenta'. La posada en escena desenfadada va seduir els assistents, que van acabar omplint la zona reservada al Pla de la Bruguera diumenge a la nit. Uns quants, deixant-s'hi la veu. El teu amor i Rapunzel van encendre la flama de la passió amb un públic molt actiu, que es va entregar a les genuïnes lletres del grup barceloní. Tampoc van faltar cançons ja clàssiques del seu repertori com S’ha mort l’home més vell d’Espolla o Manela, no vull currar per vostè. Simfonies que van servir per refermar que hi ha temes que ja s'han convertit en autèntics himnes per a la fidel audiència que els acompanya durant la gira.
L'horari familiar –que va despertar el to irònic de Quim Carandell: "Ens encanta poder tocar a les nou. Molt millor que a les dues de la matinada, amb les cares que ja teniu alguns a aquella hora!"– va propiciar un dels moments més tendres de la nit, quan sis petites seguidores del grup van confirmar que se sabien gairebé fil per randa totes les lletres. Malgrat que la vergonya aflorés a l'hora de cantar davant de tanta gent. Els integrants van cedir els micròfons perquè s'exhibissin interpretant Que bonic. I no van ser les úniques convidades inesperades a l'escenari. L'icònic Bartomeu –personatge festiu de l'associació juvenil de Vilabarrakes– va agafar el relleu i també es va colar en escena per a sorpresa del cantant, que aguantava el riure mentre entonava la tornada de Millor amb ell. "Tomeu, ves-te'n amb el Gabriel", bromejava Carandell durant la pausa, protagonitzant un diàleg hilarant en plena actuació.
El ritme va ser trepidant. Els moments divertits i la connexió amb els presents van marcar el to d'un directe que acostuma a deixar marge per a la improvisació i les sorpreses. Algunes, com la conversa amb el Xavier, el tècnic de so, quan sona la popular cançó del darrer disc dedicada a la seva figura. "Doncs deu ser ginebra sola", proclamava des de la taula de so. Aquesta vegada, a més, va arribar amb lletra especial i picada d'ullet a la Xavineta, una de les barraques muntades per a l'ocasió en l'espai de celebració. Un col·lectiu també present, per cert, en les estrofes del mític concert de la Mushkaa que narra un dels temes de l'àlbum. Les carretilles de foc enceses llavors corroboraven l'esperit festiu en el fi de festa de l'emplaçament.
Després de trepitjar Castellar en el Correllengua del 2024, la Ludwig Band va demostrar el creixement experimentat en els últims anys, amb creacions que ja ressonen en l'imaginari col·lectiu dels pobles i ciutats per on han passat. Superat un estiu frenètic, ben aviat tornaran a la comarca. Serà al Petits Camaleons de Sant Cugat, el pròxim diumenge 4 d'octubre a la Carpa Arborètum. De moment, aquesta setmana, el carismàtic líder de la banda va confirmar que agafarà uns dies de vacances. Abans del merescut descans, l'exhibició a Castellar va posar la cirereta a quatre dies plens de música i cultura als carrers, amb actes multitudinaris com la 42a Cursa Popular o la Cursa de Trastos. Les actuacions de Ginestà, a El Mirador, o Els Catarres, a la fàbrica Nova, també han alimentat la banda sonora dels últims dies a la vila, en la darrera Festa Major a casa nostra. Tot plegat, el punt final anticipat d'un estiu que s'acaba oficialment el 23 de setembre.