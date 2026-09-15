Les plagues, a l’alça per la calor: com cal actuar?

Amb l’arribada de les altes temperatures, la presència de rates, ratolins i paneroles pot augmentar tant a la via pública com a l’interior dels habitatges. La disponibilitat d’aigua i aliments, la humitat, els residus i els espais on poden refugiar-se són alguns dels factors que afavoreixen la seva proliferació, especialment a través de la xarxa de clavegueram. T’expliquem els consells bàsics a seguir per fer una primera intervenció preventiva.
En el cas dels rosegadors –ratolins i rates–, que acostumen a tenir hàbits nocturns, no sempre és fàcil veure’n un exemplar. Alguns dels indicis que poden alertar de la seva presència són els excrements, les marques de rosegades, caus, els aliments mossegats o els sorolls durant la nit. Per prevenir-ne l’entrada als habitatges, es recomana revisar i tapar forats, desguassos i altres possibles punts d’accés, com també evitar deixar aliments o residus orgànics a l’abast. Les paneroles, per la seva banda, també busquen espais càlids, humits i amb presència de matèria orgànica. Per aquest motiu, la seva aparició és més habitual durant els mesos de calor. Poden trobar-se a la xarxa de clavegueram i desplaçar-se fins a habitatges o establiments i, per reduir-ne el risc, és important mantenir una bona higiene, tapar esquerdes i forats i comprovar que les canonades i els desguassos es trobin en bon estat.
En cas que l’espècie aparegui a l’interior de casa, es poden col·locar trampes o aspirar els espais on es puguin refugiar. Si la presència es manté o augmenta, es recomana contactar amb una empresa especialitzada –des de l’Ajuntament de Sabadell recorden que fan actuació a la via pública–. Tot i que aquests dos tipus d’animals són els més usuals, en relació amb les plagues a la ciutat, també n’hi ha d’altres tipus, com les vespes, les paparres i puces, o les xinxes de llit. En tots els casos, és important mantenir unes bones condicions d’higiene i actuar amb rapidesa davant dels primers indicis que es detectin per evitar que la plaga es desenvolupi i el problema transcendeixi.
En aquest sentit, el consistori disposa del telèfon 010 d’atenció ciutadana per tramitar avisos i sol·licitar intervencions quan el problema es troba a l’espai públic. També es poden comunicar aquestes incidències a través de les oficines de Sabadell Atenció Ciutadana o de l’apartat corresponent de la seu electrònica. Quan la plaga es localitza a l’interior d’un domicili particular, però, la intervenció no correspon als serveis municipals.