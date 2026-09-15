Veïns de Sabadell reclamen més prevenció davant l’augment de plagues: "No s'acaba mai..."

“Durant l’estiu hi ha hagut moltíssimes paneroles al barri. Me n’he trobat a dins i a fora de casa”, explica Conxita Carnicé, veïna de Can Feu. El problema de les plagues, de tota mena, fa anys que existeix a Sabadell i els veïns denuncien la manca d’efectivitat de l’actuació del servei municipal. Diversos veïns de la ciutat han denunciat l’efectivitat del servei de l’Ajuntament de Sabadell que gestiona el control de plagues a la ciutat i, en general, no convenç la ciutadania, que opina que el servei és “insuficient”, “fatal” o “nefast”, entre altres qualificatius. La “poca prevenció” i la “manca de persistència d’actuació”, entre les principals queixes. El consistori, per la seva banda, assegura que ha incrementat les actuacions de prevenció i control de plagues arreu de la ciutat durant aquest any.
“Servei ràpid, però poc efectiu”
L’Ajuntament de Sabadell, responsable de les intervencions relacionades amb les plagues, va posar al servei de la ciutadania el telèfon 010 fa poc més d’un any. L’objectiu, poder alertar ràpidament de la presència d’espècies animals en grup a l’espai públic perquè el servei especialitzat del consistori pugui actuar “en menys de 72 hores”, tal com expliquen fonts municipals. La gran majoria de les demandes de la ciutadania, però, denuncien l’efectivitat de l’actuació, per sobre de qualsevol altre aspecte. Si bé molts veïns feliciten la “rapidesa” del servei municipal, molts usuaris mostren el seu descontentament amb el resultat de les intervencions. “No sé quin producte fan servir, perquè, tot i que l’equip arriba aviat, tornen a sortir paneroles de tot arreu al cap de poc”, diu un veí dels Merinals. “Actuen molt de pressa, però és una història que no s’acaba mai”, assegura un altre sabadellenc, cansat de la situació.
En la mateixa línia, alguns ciutadans demanen que es faci “un sanejament de la xarxa de clavegueram”, i no només una aplicació de producte insecticida quan es reclama l’ajuda al consistori. “Potser caldria mirar bé la solució que donen al problema. Ja hem vist que fumigar no és suficient i no respon a les nostres necessitats”, coincideixen alguns veïns. Per això, encara que el temps de resposta sigui “prou correcte” la gran majoria dels usuaris suspenen el resultat final. “Cal analitzar el problema de fons, i no només anar fent actuacions puntuals quan es requereix el servei”, suggereix Carles Cano, un dels veïns afectats de l’Eix Macià.
“Poca prevenció municipal”
Alguns sabadellencs denuncien, també, que han hagut de trobar alternatives per posar fi al problema de les plagues: “Hem hagut de recórrer a empreses privades per erradicar les paneroles a sota de casa”. Exposen que els treballs dels serveis municipals “no han sigut tan efectius com esperàvem” i que han volgut posar remei a la situació pel seu compte. En aquesta línia, Carme Gascón assenyala que hi hauria d’haver algunes actuacions preventives abans de començar l’estiu i unes altres de programades durant els mesos posteriors als mesos de més calor. “Hauria de començar abans i mantenir-se passat l’estiu”, diu Gascón. Així, la prevenció és un altre dels punts clau que coincideixen diversos sabadellencs afectats per les plagues. “Potser es podria detectar els punts calents i actuar directament sense esperar l’avís dels veïns”, assenyalen alguns veïns. “Caldria atacar amb més freqüència algunes zones que altres... ja som amic d’unes quantes ‘cuques’”, exposa David Ortiz, intentant prendre’s el tema amb cert humor. Per això, part de la ciutadania coincideix que “si venen de les clavegueres és que alguna cosa no s’està fent bé” i exigeixen una millora.
En total, hi ha 17 barris de la ciutat des d’on han arribat queixes per les plagues: el Centre, la Concòrdia, l’Eixample, Can Llong, Can Rull, Creu Alta, els Merinals, Sol i Padrís, Cifuentes, Sant Oleguer, la Roureda, Gràcia, Les Termes, Sant Julià, Creu de Barberà, Torreguitart i la Creu Alta. A part, algun veí també assenyala la zona del riu Ripoll com a punt afectat: “Hi ha un munt de porcs senglars pel Rodal i, fins i tot, es poden veure pels parcs i places”, apunta un usuari recurrent de la zona.
Gairebé 1.900 intervencions
L'executiu local assegura haver reforçat de manera significativa les actuacions de prevenció i control de plagues a tota la ciutat, amb intervencions durant tot l’any i un augment dels recursos destinats a aquest servei. Una de les principals actuacions és la revisió i el tractament preventiu de la xarxa de clavegueram: “abans de l’estiu ja s’havia actuat en prop de 2.500 pous de registre per reduir la proliferació de paneroles i altres plagues durant els mesos de més calor”.
Aquest reforç, diuen, ha estat possible gràcies a un pressupost que s’ha triplicat respecte de la licitació anterior. Segons fonts municipals, fins al mes d’agost s’han gestionat prop de 1.900 expedients relacionats amb diferents tipus de plagues, principalment paneroles, però també rates, vespes i altres espècies. La major part dels avisos es concentren durant el juny i el juliol, quan les altes temperatures afavoreixen més activitat d’aquestes plagues.