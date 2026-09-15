FOTOS | El Mercat de Campoamor ja és història: l'enderroc està enllestit

Del Mercat de Campoamor ja se n'ha de parlar en passat perquè ja no existeix. En l'inici d'aquesta setmana s'ha completat l'enderroc tal com estava previst i en el solar que ha deixat ja només queda acabar de treure la runa que queda. El futur passa perquè allà mateix, a continuació d'aquests primers treballs, es construeixi un nou supermercat amb algunes parades que permetran reviure, en certa manera, l'esperit original d'aquest espai. Tanmateix, es pot dir que el Mercat de Campoamor es transforma. Desapareix ara per aixecar-se de nou en un concepte diferent, únic a la ciutat, i que al seu voltant també trobarà un entorn renovat, amb els Jardins del Sud a escassos metres com a principal exponent. Està enllestit –alguns veïns ja hi han entrat tot i les tanques que ho volen impedir– però falten alguns elements, com les tanques que han de permetre convertir-lo en el segon parc de Sabadell que tindrà horari regular i estarà tancat de nit.
Els treballs d'enderroc van començar a finals de juliol amb les obres per desmantellar el seu interior. Quan les màquines van entrar al mercat, ja feia mesos que havien abaixat la persiana els darrers comerços que hi havia hagut. El següent pas ja serà començar a construir el nou edifici, amb aparcament soterrani amb capacitat d'un centenar de places per als clients. De fer-lo, i pagar-lo, se n'encarregarà l'empresa d'alimentació Consum, que va guanyar la concessió del sòl per 40 anys i 1,5 milions d'euros, així com la construcció de l'equipament, valorada en més de 5,2 milions d'euros segons l'Ajuntament.
Per a diversos veïns de la zona, la transformació que viuen els carrers de Concha Espina, dels Reis Catòlics i Feijóo està sent una notable millora pel barri. A part de la renovació del mercat i els nous Jardins del Sud, ja s'ha urbanitzat l'espai d'aparcament de davant del CAP Sud que fins ara era de sorra i especialment problemàtic en dies de pluja. Segons el veí Fausto Calderón, "de moment ja es veu que hi haurà ambient, tot plegat és una millora pel barri, i el parc, especialment, per als nens". Sobre el supermercat, opina que "feia falta un lloc on trobar-ho tot", i comparteix amb Soledad Domínguez que ja s'havia acostumat a desplaçar-se amb cotxe per anar a fer la compra. "Ara agafo el cotxe, quan estigui aquí el supermercat hi podré anar caminant", assenyala ella. Domínguez també apunta que, ja que s'està intervenint en aquest entorn, es podria aprofitar per millorar l'espai immediatament enganxat al CAP Sud, tant per la banda de Feijóo com Concha Espina.
El Jardí del Sud encara no està inaugurat, hi ha tanques al seu voltant precintades per la Policia Municipal, però "ja hi ha gent que hi entra", exposa el veí Dilan Ortega. Un cop d'ull a l'espai permet veure-hi fàcilment llaunes i altres deixalles a terra. Ortega apunta que "si hi ha algú que ho supervisi anirà bé, perquè en dues setmanes des que estava acabat ja estava ple de brossa". L'Ajuntament està tramitant la instal·lació de les tanques per poder regular l'accés a la zona verda i tancar-la de nit. Tret d'això, valora positivament els canvis que s'estan fent a la zona: "pel futur estarà bé, però a veure si la gent ho cuida o no. Vull veure com queda tot acabat i com està en uns mesos o anys".
El supermercat tindrà una superfície útil de venda d'uns 1.180 metres quadrats. Inclourà forn de pa, peixateria, carnisseria xarcuteria i fruiteria; i també magatzem i altres espais complementaris. L'accés principal se situarà a una nova plaça que es crearà al carrer dels Reis Catòlics. Alhora, a part hi haurà set parades, caixer automàtic i un passadís relacional, tal com van reclamar veïns del barri agrupats en la Plataforma pel Mercat Municipal de Sabadell.