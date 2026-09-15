Una nova marca d'automòbils aterra a Sabadell

Movento, la divisió d'automoció de la companyia sabadellenca Moventia, es converteix en el primer distribuïdor oficial de Zeekr a Catalunya, amb l'obertura d'un concessionari a Sabadell, essent el primer de la marca sueca a Catalunya.
Dimarts passat, una delegació de Zeekr Europa va visitar les noves instal·lacions, ubicades a la ronda de Ponent, 127, per conèixer de prop el projecte de Movento per a la marca, en tractar-se del seu primer distribuïdor en el territori i un dels seus socis clau per impulsar el seu creixement i consolidació al mercat català.
La trobada va comptar amb la presència del CEO de Zeekr Europe, Lothar Schupet, i el managing director d'importacions per Europa de la marca automobilística, David Milan. Juntament amb ells també hi va ser present una comitiva del Grupo Salvador Caetano, importador de Zeekr a Espanya, encapaçalada pel general manager, Ignacio Román. La comitiva va ser rebuda i acompanyada pel CEO de Movento, Miquel Martí Pierre, el director general de Movento, Santi Colomer, el director comercial de Movento Zeekr, Albert Bretcha, i l'assessor comercial de Movento Zeekr, Jordi Monblona.
El nou concessionari de Sabadell comercialitzarà tota la gamma de vehicles elèctrics i zerop emissions de Zeekr, una proposa que combina tecnologia avançada, altes prestacions i un marcat disseny suec, concebut des de Göteborg. Allà, la marca compta amb un dels seus principals centres de disseny i enginyeria, des del que desenvolupa els seus models orientats al mercat europeu. "Estem molt satisfets amb el projecte que Movento està desenvolupant per a Zeekr a Espanya. La seva experiència en el sector, el coneixement del mercat local i la solidesa de la seva xarxa de distribució fan de Movento un soci estratègic per impulsar la nostra implantació i creixement en el territori", va explicar Schupet.
Per la seva part, Miquel Martí Pierre va afirmar que amb l'arribada de "Zeekr a Movento representa un pas més en la nostra aposta per la mobilitat elèctrica i ens permet sumar a la nostra cartera una marca diferencial per la seva innovació, disseny, tecnologia i enfocament prèmium".
En el nou concessionari de Sabadell, els clients de Movento podran descobrir tota la gamma de la marca, integrada per models com el Zeekr X, un SUV urbà prèmium amb versions de fins a 428 CV; el Zeekr 7GT, una berlina de caràcter esportiu capaç d'accelerar de 0 a 100 km/h en 3,3 segons; el Zeekr 7X, un SUV familiar que combina amplitud, confort, càrrega ultraràpida i més de 600 quilòmetres d'autonomia en determinades versions; i el Zeekr 001, amb versions de fins a 544 CV i autonomies superiors als 600 quilòmetres.