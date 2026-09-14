Fluidra s'enfila fins als 79 punts en qualificació ESG

Fluidra, companyia líder en equipament i solucions connectades del sector de piscina i wellness, ha assolit una puntuació ESG de 79 sobre 100 punts en l'avaluació de S&P Global CSA corresponent a 2026, dos punts més que l'any anterior. Aquesta nova puntuació s'apropa a la companyia a complir el seu objectiu d'assolir una qualificació de 80 punts abans de 2030 i la situa com a líder del sector de les piscines.
En governança, Fluidra millora quatre punts fins a assolir una valoració de 81. Destaquen especialment els resultats obtinguts en transparència i reporting (100), ètica empresarial (98) i gestió de la cadena de subministrament (90). "Des del llançament del nostre pla director d'ESG, Responsibility Blueprint, hem passat d'una puntuació de 47 el 2020 als 79 punts obtinguts en la darrera avaluació, situant-nos a un punt de l'objectiu per al 2030", apunta Carla Coloma, directora global de Sostenibilitat de Fluidra.
Per altra banda, en la dimensió social, la companyia millora quatre punts i assoleix una valoració de 80 sobre 100. Destaquen especialment els resultats en drets humans (92) pràctiques laborals (85), el màxim de la indústria, i gestió del capital humà (78). Dins d'aquest darrer àmbit, Fluidra obté la màxima qualificació en programes de desenvolupament de treballadors, un reconeixement a la seva aposta pel talent mitjançant iniciatives internes de desenvolupament professional.
En l'àmbit mediambiental, Fluidra manté la valoració de 75 obtinguda en l'edició anterior. El seu millor resultat correspon a energia, on assoleix la màxima qualificació possible (100), seguida de matèries primeres sostenibles (86) i estratègia climàtica (83), el criteri en més pes d'aquesta dimensió.