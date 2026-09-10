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Inscripcions obertes a la 14a edició del Cafè Aventura: Fòrum d’Emprenedoria de Sabadell

Diners

S’adreça a iniciatives empresarials a punt de néixer com a empreses ja constituïdes amb menys de tres anys de trajectòria

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Publicat el 10 de setembre de 2026 a les 11:18

Sota el títol Cafè Aventura: Fòrum d’Emprenedoria de Sabadell es presenta per catorzena vegada consecutiva a la ciutat aquest esdeveniment adreçat a impulsar projectes d’empreses i persones emprenedores. Les persones interessades en participar en aquesta sessió s’hi poden inscriure fins al 2 d’octubre.

El fòrum s’obre a iniciatives empresarials a punt de néixer o empreses ja constituïdes amb menys de tres anys en funcionament. En concret, aquesta activitat està especialment plantejada per donar suport a projectes innovadors  amb un alt potencial de creixement i amb base tecnològica.

En aquests moments, està obert el termini de presentació de candidatures per optar a un dels guardons. D’entre totes les inscripcions fetes es seleccionaran 15 projectes o empreses per a que puguin presentar-se davant el públic assistent el dia de l’acte, el 26 de novembre de 2025.

 

Fins a 9.000 euros en premis

Els premis es classifiquen en dues categories. La categoria Millor empresa està adreçada a empreses amb una trajectòria empresarial igual o inferior a 3 anys en el moment de presentar la sol·licitud i la categoria Millor projecte empresarial és per a persones emprenedores o estudiants amb una idea de negoci innovadora, creativa i amb potencial d’execució.

Dins la  Millor empresa s'estableixen dos premis. Per a la primera empresa classificada la dotació econòmica és de 4.000€, l'accés a un programa de mentoring i l'entrada a un espai de coworking durant mig any. Per a la segona empresa, la dotació econòmica és de 2.500€ i també accés a un programa de mentoring. D´altra banda, en la categoria Millor projecte empresarial  hi ha un únic premi de 2.500€, 10 hores d´assessoria i l'accés a un espai d´incubació.

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