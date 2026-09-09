Better Care, guardonada a la 'China Innovation Cup 2026'

La companyia biotecnològica sabadellenca Better Care dedicada a la captura, gestió i processament de dades clíniques en qualsevol punt de la ruta assistencial del pacient, va ser una de les empreses tecnològiques guardonades en la final europea de la Copa Innovación China 2026 i VI Copa de Innovación Científica i Tecnológica del Distrito de Baoshan (Shanghai). L’esdeveniment, celebrat a Barcelona, va estar organitzat per l’Associació Espanyola de Promoció de la Ciència, els Negocis i la Innovació (APSBI).
L’edició d’enguany de la China Innovation Cup 2026, certamen que ja s’ha convertit en una plataforma estratègica per accelerar la transferència tecnològica, facilitar la cooperació industrial i connectar a empreses innovadores europees amb governs locals, va reunir a més de 200 companyies d’arreu d’Europa.
Sota el lema innovació, la porta d’entrada al mercat xinès, la competició va estar orientada a identificar tecnologies amb alt valor diferencial, capacitat d’internacionalització i potencial d’implantació industrial, facilitant l’accés d’empreses europees a recursos industrials, inversors i oportunitats de mercat a la Xina. En representació de Better Care, Xavier Garcia Ordóñez, CEO de la biotecnològica sabadellenca, va rebre el tercer premi, distinció compartida amb les companyies Biointelligent i Aiball.
El podi el completarien Inves Biofarm, amb el primer premi, i la companyia terrassenca AEInnova i Sani-Red, amb el segon guardó, en la China Innovation Cup 2026.