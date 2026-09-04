La Fundació Banc Sabadell col·labora amb la Fundació Impulsa per impulsar noves oportunitats per a joves

La Fundació Banc Sabadell i la Fundació Impulsa han establert una col·laboració per reforçar l'acompanyament a joves en situació de vulnerabilitat socioeconòmica del municipi de Sabadell, facilitant que puguin continuar els seus estudis de Formació Professional i construir un futur amb més oportunitats gràcies a la Beca Impulsa.
En el marc d'aquesta aliança, la Fundació Banc Sabadell assumirà el cost íntegre de l'acompanyament de 5 joves Impulsers durant el curs 2026-2027. Aquesta col·laboració s'emmarca dins del projecte "Impulsem nous camins, construïm noves oportunitats", impulsat per la Fundació Impulsa a Sabadell.
La Fundació Banc Sabadell, creada l'any 1994 com a expressió del compromís de Banc Sabadell amb el progrés i el benestar de les persones, treballa per promoure la cultura, les arts, la investigació i l'educació, amb una especial aposta per l'impuls del talent jove. Aquesta visió connecta plenament amb la missió de la Fundació Impulsa, que acompanya joves en situació de vulnerabilitat perquè puguin accedir a estudis de Formació Professional i desenvolupar el seu projecte vital i professional.
La Fundació Impulsa és present a Sabadell des del curs 2021-22, treballant per promoure la igualtat d'oportunitats entre joves d'entre 16 i 20 anys que, tot i tenir motivació i aptituds per continuar formant-se en estudis postobligatoris de l’àmbit de l’FP, es troben en una situació de vulnerabilitat socioeconòmica o risc d'exclusió social.
A través del Mètode Impulsa, els joves reben un acompanyament integral que va més enllà de la beca econòmica. El programa inclou el finançament dels estudis de Formació Professional, un ordinador portàtil, seguiment psicopedagògic individualitzat, l'acompanyament d'una persona mentora voluntària que esdevé un referent personal i professional, formacions en competències transversals i professionals, experiències de voluntariat i activitats d'apropament al teixit empresarial. Un model que afavoreix el desenvolupament personal dels joves, reforça el seu arrelament al territori i millora les seves oportunitats d'inserció sociolaboral.