Trobada Ciesc i govern per "compartir inquietuds i estratègies de ciutat"

La Junta Directiva del Consell Intersectorial d’Empresaris (Ciesc), encapçalada per la seva presidenta, Alícia Bosch, va mantenir aquest dimecres una trobada amb l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i la tinenta d’alcaldessa de l’Àrea d’Economia, Montse González, a la seu del Ciesc.
La trobada, coincidint amb la tornada a l’activitat del mes de setembre, va servir per "compartir inquietuds i estratègies de ciutat", segons apunta Bosch, amb l’objectiu de continuar fomentant la col·laboració publicoprivada entre entitats empresarials i econòmiques de la ciutat i l’administració pública.
Entre els temes tractats, es va poar sobre la taula la dificultat de la indústria sabadellenca i vallesana per tenir professionals especialitzats, malgrat que les xifres d’ocupació a excepció dels mesos d’estiu– contrastin amb aquesta problemàtica, i com poder revertir aquesta situació. “Som partidaris de mantenir aquestes trobades un cop l’any, per compartir cap on va la ciutat, quines estratègies hem de seguir i quines són les inquietuds que tenim”, afegeix la presidenta Alícia Bosch.
Així mateix, l’estat i possibles millores als diversos Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) de Sabadell, afrontar els reptes de mobilitat davant la transformació de l’Artèxtil, amb la posada en marxa del grau d’infermeria, i donar un impuls a la Taula de Desenvolupament Econòmic, van centrar part de la trobada.