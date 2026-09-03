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Trobada Ciesc i govern per "compartir inquietuds i estratègies de ciutat"

Diners

El Consell Intersectorial d'Empresaris es reuneix amb l'alcaldessa, Marta Farrés, i la tinenta d'alcaldessa de l'Àrea d'Economia, Montse González, per tractar diverses qüestions, entre les quals: manca de professionals tècnics, retenció de talent i l'estat dels polígons amb l'objectiu de continuar fomentant la col·laboració publicoprivada

  • Representants polítics i empresarials, a la seu del Ciesc -
Publicat el 03 de setembre de 2026 a les 14:02
Actualitzat el 03 de setembre de 2026 a les 14:03

La Junta Directiva del Consell Intersectorial d’Empresaris (Ciesc), encapçalada per la seva presidenta, Alícia Bosch, va mantenir aquest dimecres una trobada amb l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i la tinenta d’alcaldessa de l’Àrea d’Economia, Montse González, a la seu del Ciesc. 

La trobada, coincidint amb la tornada a l’activitat del mes de setembre, va servir per "compartir inquietuds i estratègies de ciutat", segons apunta Bosch, amb l’objectiu de continuar fomentant la col·laboració publicoprivada entre entitats empresarials i econòmiques de la ciutat i l’administració pública. 

Entre els temes tractats, es va poar sobre la taula la dificultat de la indústria sabadellenca i vallesana per tenir professionals especialitzats, malgrat que les xifres d’ocupació a excepció dels mesos d’estiu– contrastin amb aquesta problemàtica, i com poder revertir aquesta situació. “Som partidaris de mantenir aquestes trobades un cop l’any, per compartir cap on va la ciutat, quines estratègies hem de seguir i quines són les inquietuds que tenim”, afegeix la presidenta Alícia Bosch. 

Així mateix, l’estat i possibles millores als diversos Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) de Sabadell, afrontar els reptes de mobilitat davant la transformació de l’Artèxtil, amb la posada en marxa del grau d’infermeria, i donar un impuls a la Taula de Desenvolupament Econòmic, van centrar part de la trobada.

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