Moventis incorpora a Carlos Castán com a nou director d'Operacions

Moventis, divisió de mobilitat col·lectiva de Moventia, ha incorporat a Carlos Castán com a nou director d'Operacions, segons ha informat aquest dilluns la companyia centenària.
El seu nomenament respon a la voluntat de la companyia de reforçar la gestió i la coordinació de les seves operacions en una etapa marcada pel creixement nacional i internacional del negoci i l'evolució de les necessitats de mobilitat.
Castán s'incorpora a Moventis després de més de 30 anys de trajectòria professional vinculada a les operacions, la logística i la gestió de la cadena de subministrament. Durant més de dues dècades ha desenvolupat la seva carrera a CELSA Group, on ha ocupat diferents posicions de responsabilitat, entre elles les de director de Planificació i Logística i responsable corporatiu de Logística Externa.
Al llarg de la seva trajectòria ha gestionat operacions industrials i equips de gran dimensió, assumint responsabilitats en àmbits com la planificació, la producció, l'emmagatzematge i el transport. També ha participat en projectes relacionats amb la seguretat, la sostenibilitat, la qualitat i la digitalització dels processos de transport.
Des de la seva nova posició, Castán contribuirà al desplegament del Pla Estratègic 2026-2028 de Moventis i treballarà juntament amb la resta d'equips de la companyia per a continuar avançant en la coordinació de les operacions, la regularitat dels serveis i l'adaptació dels processos a les necessitats de cada territori.