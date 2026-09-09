Pimec denuncia que Espanya frena el creixement de les empreses

Pimec reclama la posada en marxa d’una Llei estatal de creixement empresarial que faciliti que les petites i mitjanes empreses puguin guanyar dimensió i superar els obstacles que, segons la patronal catalana de la petita i mitjana empresa, avui dia dificulten el seu creixement. La proposta s'ha presentat aquest dimecre al Hub BStartup de Banc Sabadell a Madrid, en el marc de la presentació de l’informe ‘Dimensió empresarial: diagnòstic i propostes’, elaborat per l’Observatori de la Pime de Catalunya.
El diagnòstic parteix d’una realitat marcada pel reduït pes de les empreses de gran dimensió. El 99,9% de les empreses espanyoles són pimes i al voltant del 94% són microempreses, mentre que les grans companyies representen només el 0,14% del total, davant del 0,47% d’Alemanya. Per a Pimec, el problema no és que Espanya tingui massa petites empreses, sinó les dificultats que troben quan intenten créixer i fer el salt cap a estructures de més dimensió.
Davant d’aquest escenari, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha advertit que aquesta estructura empresarial acaba tenint un impacte directe sobre la competitivitat de l’economia. Segons la patronal, la productivitat de les microempreses espanyoles és pràcticament la meitat que registren les seves homòlogues alemanyes o franceses. En el conjunt de les pimes, el valor afegit brut per ocupat se situa en 42.841 euros a Espanya, davant dels 51.718 euros de mitjana a la Unió Europea, una diferència que frega el 17%.
L’estudi posa, però, el focus en una contradicció: les empreses volen créixer, però una part important no ho aconsegueix. L’enquesta realitzada a prop de 350 empreses revela que el 74,6% preveu augmentar la seva dimensió durant els pròxims cinc anys, mentre que només el 35,2% assegura haver aconseguit créixer amb èxit durant els cinc anys anteriors.
Entre les empreses que han intentat créixer, el principal fre identificat és la burocràcia i l’excés de regulació, assenyalats pel 21,5% dels enquestats. La segueixen una fiscalitat considerada desincentivadora, amb un 20,2%, els marges insuficients, amb un 18,2%, i les dificultats per captar i retenir talent, amb un 16,7%. A més, el 45,3% de les empreses afirma que no ha rebut cap suport específic per afavorir el seu creixement.