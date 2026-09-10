L’enginyeria sabadellenca IDP culmina la participació en el projecte 0ACCIDNTE

L’enginyeria sabadellenca IDP ha culminat la seva participació en el projecte 0ACCIDNTES, una iniciativa d’innovació destinada a desenvolupar noves tecnologies per millorar la seguretat i la salut dels treballadors del sector de la construcció. El projecte, iniciat l’any 2022 i finalitzat durant el segon trimestre del 2026, ha investigat com aplicar les tecnologies més avançades per poder detectar i anticipar situacions potencialment perilloses en els entorns d’obra.
El projecte ha estat liderat per FCC Construcción i ha comptat amb la participació d’un consorci empresarial format per BECSA, Fractalia, Metálicas Plásticas JAR, Alisys, IDP, LIS Data i Signe, així com amb la col·laboració dels centres tecnològics ITA, CETIM i AIMPLAS, la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción (PTEC) i INCOTEC. La iniciativa ha rebut finançament del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació (CDTI) dins del Programa Estratègic CIEN. La principal finalitat de 0ACCIDNTES ha estat desenvolupar un ecosistema tecnològic capaç de monitorar i predir en temps real possibles situacions de risc per a la seguretat dels treballadors de la construcció.
Per aconseguir-ho, la investigació ha combinat la recollida i interpretació de dades amb sistemes de digitalització i gestió intel·ligent de la informació, incorporant sensòrica d’última generació, sistemes robòtics autònoms, connectivitat cibersegura i diferents aplicacions d’intel·ligència artificial. El projecte 0ACCIDNTES ha permès portar aquesta aposta per la digitalització un pas més enllà, amb l’objectiu que les dades i les noves eines tecnològiques no només serveixin per planificar millor una obra, sinó també per fer-la més segura. La proposta busca avançar des d’un model basat principalment en la reacció davant els accidents cap a un sistema capaç d’identificar riscos abans que es produeixin. Les darreres proves del projecte es van realitzar en escenaris constructius reals, entre els quals hi havia el projecte de l’Anillo Insular de Tenerife, amb l’execució d’un túnel de gran envergadura per part de FCC Construcción, i una obra d’edificació de BECSA a Alacant. Aquestes validacions han servit per comprovar el funcionament de les solucions desenvolupades en condicions reals de construcció.