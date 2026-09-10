Grup Carinsa ultima la posada en marxa de quatre nous centres

L’empresa Grup Carinsa, companyia familiar especialitzada en el desenvolupament i la fabricació d’aromes, fragàncies, ingredients funcionals i solucions innovadores per als sectors de l’alimentació, la perfumeria i la salut, ultima la posada en marxa de quatre noves naus a Sant Quirze del Vallès, després d’invertir-hi 40 milions d’euros.
Una decisió que “marcarà el futur de l’empresa durant les pròximes dècades. Aquesta ampliació permetrà ampliar de manera significativa la capacitat productiva, reforçar l’aposta per la innovació i generar noves oportunitats d’ocupació al Vallès”, apunten fonts de la companyia.
La primera de les quatre naus –expansió– que entrarà en funcionament durant l’any vinent, serà una planta dedicada a ‘àrea de l’alimentació i que ha de permetre a la companyia multiplicar per deu la capacitat de fabricació de productes en pols. La nau en qüestió serà només el primer pas d’un projecte industrial que continuarà amb la posada en marxa de Wow, una planta especialitzada en perfumeria i productes líquids; Carinsa Tech, un centre orientat al desenvolupament de noves tecnologies i innovació avançada; i Carinsa Headquarters, que es convertirà en la futura seu corporativa del grup.
Amb la posada en marxa dels quatre centres, la companyia confia que haurà “multiplicar per trenta la seva capacitat productiva actual, una fita que permetrà donar resposta al creixement internacional de la demanda i afrontar nous reptes empresarials durant les pròximes dècades”, afegeixen. Les noves instal·lacions se sumaran als centres actuals de Carinsa, Paymsa i Carincap. També mantindrà el seu espai Esencia Carinsa, situat al passeig de Gràcia de Barcelona.
Aquesta expansió anirà acompanyada de noves contractacions. La companyia, que preveu incorporar nous perfils professionals especialitzats en àrees com la producció, l’enginyeria, la qualitat, la recerca, el desenvolupament, la digitalització i la internacionalització, preveu superar els 300 professionals un cop les noves instal·lacions estiguin 100% operatives.
Augment de la facturació
La companyia amb seu a Sant Quirze del Vallès i amb presència a 58 països, va tancar el 2025 amb una facturació de 66 milions d’euros. De cara a l’any en curs, espera superar els 70 milions d’euros i “consolidar el seu posicionament com un dels referents europeus en innovació aplicada als sectors de l’alimentació, la perfumeria i el benestar”, conclouen.