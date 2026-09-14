BBVA crea una solució per reduir els temps de constitució d'empreses

BBVA ha posat en marxa una solució digital i 100% en remot que acompanya als emprenedors durant el procés de constitució de les seves empreses. L'eina els guia des dels primers passos fins a la posada en marxa del seu negoci, centralitza en un únic espai les gestions de constitució i permet l'obertura del compte totalment online.
D'aquesta forma, la solució redueix de forma significativa el temps i desplaçaments dedicats a aquests tràmits, excepte excepcions. Amb aquesta solució, l'emprenedor sap quin tràmit ha de realitzar en cada moment, quina documentació necessita i quin és el següent pas.
A més, pot consultar l'estat del procés i les gestions pendents, així accedir al suport especialitzat quan ho necessiti: "Volem que constituir una empresa deixi de ser un procés complex perquè els emprenedors puguin dedicar-se a fer realitat el seu projecte. Amb aquesta solució fem un pas més en el nostre compromís amb les pimes, eliminant friccions des del primer moment i facilitant que una idea pugui convertir-se en un negoci operatiu de forma més àgil i senzill", assenyala José Luis Serrano, director de pimes de BBVA a Espanya.
El recorregut, 100% guiat, permet al client obrir digitalment un compte provisional, aportar el capital social i identificar-se de forma remota mitjançant DNI, selfie i videoselfie. El servei també acompanya al client en les gestions necessàries per constituir la societat, com la complementació del Document Únic Electrònic (DUE), la preparació dels estatuts, el registre i la firma davant notari. Una vegada constituïda l'empresa, només és necessari incorporar la documentació definitiva per formalitzar el compte i començar l'activitat.