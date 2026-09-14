Ferran Costa: "M'és igual l'escenari i el rival, no suporto perdre"

El Centre d'Esports va encaixar la primera derrota de la temporada a l'estadi de Son Moix. El Mallorca va aprofitar dues concessions en la primera mitja hora de joc per decidir el duel de la cinquena jornada. "M'és igual l'escenari i el rival, no m'agrada gens perdre i totes les derrotes són igual de doloroses. Hem plantejat el partit per guanyar, sent nosaltres mateixos, i aquestes situacions que no hem estat al nostre nivell ens han penalitzat. No hem estat bé en els nostres mínims i la nostra competitivitat ha de ser innegociable", deia Ferran Costa després del duel.
Els arlequinats no van saber traduir els seus trams de domini en gols i van acabar caient per aquestes errades a l'inici, que va aprofitar el davanter Adrián Fuentes amb encert. "Sabíem de la capacitat que tenen ells, són un equip amb molt talent. Hem generat moltes situacions de rematada, però no hem estat encertats en la definició. Hem de tenir molt clar que els partits que no puguem transformar, no li hem de permetre al rival situacions clares amb tanta facilitat. En les quatre jornades anteriors havíem tingut un nivell d'atenció molt alt i no hem estat bé. En aquesta categoria, les errades no forçades t'apropen a la derrota i la principal diferència ha estat aquí", afirmava el tècnic.
"Som persones, no hem estat bé en aquestes situacions, i són errades d'equip. No es tracta d'assenyalar ningú. Són coses bàsiques per nosaltres que no hem sabut fer com fem sempre. Dit això, no m'agrada perdre, no ho suporto, però també valoro cada punt que portem. Digestions ràpides, com sempre, agafar els aprenentatges i preparar-nos pel que ve. Forma part del nostre creixement com a equip". Al descans, Costa va fer una quàdruple substitució i el Sabadell va millorar en el joc. "El missatge és clar: no m'estava agradant la primera part. No per dinàmica de joc perquè ells no han estat còmodes, però hi ha coses que són més importants. La competitivitat va per davant de com volem arribar a l'àrea rival i com no volem que arribin a la nostra", afegia, en la roda de premsa postpartit.
Pere Pons: "No ens desviem del camí"
Un cop de realitat davant d'un dels aspirants clars a l'ascens, però també un duel per aprendre. "La feina que estem fent és bona i sí que hem comès errades que són impròpies de l'equip, però ens hem refet a la segona meitat i ens ha faltat l'encert. La línia és clara, tots estem molt conscienciats de qui som i com volem ser i no ens desviem tot i la derrota", apuntava Pere Pons després de l'enfrontament.
La pròxima setmana, tornarà a la Nova Creu Alta el Centre d'Esports per a rebre un altre dels candidats a la zona alta, i un equip que també acaba de baixar de Primera: el Real Oviedo. "Cada duel i cada rival és diferent. Tenim un cos tècnic que fa una feina espectacular d'anàlisis i coneixement de què ens trobarem. Afrontem la setmana amb la mateixa il·lusió de sempre i amb ganes de fer un bon partit", assegurava el migcampista. Una ensopegada en el camí, la primera en cinc partits d'un Sabadell que se situa a la zona mitjana de la taula de la Lliga Hypermotion.