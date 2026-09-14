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El rejovenit FS Sabadell Femení no pot amb el Linyola a la primera ronda de la Copa de la Reina

Esports

Les arlequinades van deixar bones sensacions, però van caure per 0-2 davant d'un dels aspirants a l'ascens

  • Mariona Raya, que puja de la base, és una de les novetats de la temporada -
Publicat el 14 de setembre de 2026 a les 16:55

Bones sensacions, la competitivitat de sempre, però una ajustada derrota per obrir la temporada del FS Sabadell Femení. Les arlequinades van caure per 0-2 davant de l'Autoescola Urgell Linyola al pavelló del Nord en la primera ronda de la Copa de la Reina, un torneig que disputen per primera vegada en la seva història després de la desena posició de la temporada passada a la Segona Divisió Nacional.

El conjunt dirigit per Xavi Muñoz, que ha patit diverses baixes sensibles aquest estiu entre sortides i lesions, va sortir amb un equip molt jove. Fins a cinc jugadores que l'any passat eren juvenils formaven part de la convocatòria en l'estrena de la 26-27. Molt d'hora, les visitants van obrir el marcador a través de Paola Martínez i, malgrat que les arlequinades van competir en tot moment, no van poder igualar.

  • La capitana Maria Isern, en una acció del duel

Al tram final, Karen Pons va sentenciar el partit i l'eliminatòria, confirmant l'adeu prematur a la competició del FS Sabadell Femení. Tot i que la derrota era esperable pel potencial del conjunt lleidatà, que s'ha tornat a reforçar amb la clara aspiració de l'ascens, les de Xavi Muñoz van deixar bones sensacions a les portes del primer partit de lliga. Les arlequinades repetiran al pavelló del Nord el pròxim cap de setmana en un duel comarcal davant d'un Rubí que també es troba entre els candidats a la zona alta de la classificació de la categoria de plata del futbol sala femení estatal.

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