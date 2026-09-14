ARA A PORTADA
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Sabadell Un de cada cinc alumnes de Sabadell comença el curs amb beca menjador i 1.800 sol·licituds es queden sense ajut Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell Els metges faran vaga amb data d'inici, però no de final: "Estem en semiesclavatge" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Esports Primera derrota de la temporada del CE Sabadell a la Lliga Hypermotion Marc Segarra Rodríguez
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El rejovenit FS Sabadell Femení no pot amb el Linyola a la primera ronda de la Copa de la Reina
Esports
Les arlequinades van deixar bones sensacions, però van caure per 0-2 davant d'un dels aspirants a l'ascens