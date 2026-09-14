El CN Sabadell competeix fins al final, però acaba subcampió de la Copa Catalunya

És molt d'hora per treure conclusions, però el nou projecte de l'equip masculí de waterpolo del Club Natació va deixar bones sensacions en la primera competició de la temporada. L'etapa amb Albert Español al capdavant va arrencar amb una nova final, en què l'Atlètic Barceloneta es va imposar per la mínima (10-9). Era el primer cara a cara de la 26-27 entre els dos equips i el conjunt sabadellenc va fregar el triomf amb una gran actuació golejadora de Rafa Vergara o Sergi Cabanas, amb quatre i tres dianes respectivament.
Anteriorment, en el torneig, el Club Natació es va desfer del CE Mediterrani sense dificultats, guanyant a Sants per 12-28 i confirmant el pas entre els quatre millors a Can Llong amb un contundent triomf per 24-7. A la semifinal, els d'Español es van veure les cares amb el CN Barcelona, l'altre gran aspirant a aquesta etiqueta d'outsider pels títols estatals, en un duel que els sabadellencs van decantar en el tram final per a imposar-se per 16-12, amb un parcial de 12-7 a partir del descans.
A la final, esperava el campió d'Europa, un Barceloneta que no sembla treure el peu de l'accelerador. El CN Sabadell va sortir bé i es va posar ràpidament amb un avantatge de dos gols. Els mariners van retallar fins al 2-3 al final del primer quart i, en el segon, van igualar el marcador (4-4). Al canvi de porteria, el conjunt de Fran Fernández va agafar una renda que acabaria sent definitiva amb un parcial de 4-1 que els sabadellencs van intentar remuntar, sense èxit, en el darrer període fins al 10-9 definitiu.
Subcampions, però amb bones sensacions en l'estrena de la temporada per als homes d'Albert Español. Moral i ritme abans de la fase prèvia de la Champions que el Club Natació disputarà a finals d'aquesta setmana a Geòrgia davant de l'amfitrió A-Polo, el Brescia italià i el Budva-Budvanska de Montenegro. Només els dos primers de cada grup aconseguiran la classificació per a la fase final.