Acord de col·laboració entre Bon Preu i l’Ajuntament de Sentmenat per a contractar 40 persones

Bon Preu i l’Ajuntament de Sentmenat han formalitzat el conveni de col·laboració per a la selecció de personal per al futur supermercat Bonpreu al sector de Can Vilar, un projecte que ampliarà l’oferta comercial del municipi i generarà noves oportunitats econòmiques i laborals per a la ciutadania.
Segons les previsions de la companyia catalana, la implantació del nou supermercat generarà uns 40 nous llocs de treball directes.
Durant la visita de treball mantinguda dimarts passat amb representants de l’empresa, es van compartir diversos detalls del futur establiment, les obres de les quals ja han començat. El nou supermercat Bonpreu comptarà amb una superfície de 1.400 metres quadrats i oferirà una àmplia varietat de productes i serveis, amb una oferta d’entre 7.000 i 8.000 articles. També disposarà de seccions especialitzades com peixateria, forn i fleca, fruiteria i la resta de serveis habituals de la cadena.
Les instal·lacions incorporaran una benzinera, aparcament interior i exterior i vuit punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. A més, l’edifici disposarà de plaques fotovoltaiques per a la producció d’energia renovable.
Les persones interessades a treballar al futur establiment poden adreçar-se al Servei Local d’Ocupació de Sentmenat per rebre orientació i informació sobre els processos de selecció que es puguin obrir durant els pròxims mesos, o bé seguir les oportunitats laborals que Bon Preu publica a través dels seus canals, especialment a LinkedIn.