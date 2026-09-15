El Tribunal de Comptes rebutja els recursos dels encausats pel 'procés', entre ells el sabadellenc Josep Manuel Suàrez

El Tribunal de Comptes (TdC) ha rebutjat tots els recursos presentats per les defenses de la trentena d'exmembres del Govern i exalts càrrecs dels executius d'Artur Mas i Carles Puigdemont en la causa per les despeses d'Exteriors i de l'1-O. Entre ells, el del sabadellenc Josep Manuel Suàrez, qui va ser delegat del govern català al Regne Unit i Irlanda entre 2011 i 2016. El tribunal es desdiu així de les afirmacions de la darrera setmana, on s'especulava que aplicaria la llei d'amnistia.
A finals de juliol el tribunal va donar deu dies a les parts per presentar al·legacions arran de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que avalava l'aplicació de l'amnistia perquè no s'havien usat fons europeus per al 'procés'. Les defenses van rebutjar el termini i demanaordóven l'aplicació directa i immediata de l'amnistia, cosa que va rebre el suport de la fiscalia i l'oposició de Societat Civil Catalana (SCC). Ara el tribunal rebutja els recursos i referma el seu escrit.
En una interlocutòria de 26 pàgines avançada per 'El Món', la consellera de comptes resumeix els recursos de les defenses, el posicionament contrari d'SCC i resol que era legal donar un termini de 10 dies a totes les parts per presentar al·legacions sobre la sentència del TJUE. Considera que aquella decisió no era contrària ni a la sentència del TJUE, ni a la llei d'amnistia ni a la pròpia llei del TdC. Per això, la considera vàlida. De fet, diu que encara no està clar que el Govern no usés fons procedents de la Unió Europea per a l'1-O, ja que la Generalitat rebia ajudes europees per al seu pressupost.
A més, dona cinc dies a les parts, fins divendres que ve, dia 18, per demanar, ara sí, si cal amnistiar o no els encausats. Les defenses ho tornaran a reclamar, amb el suport de la fiscalia, i SCC, previsiblement, s'hi oposarà. Aleshores serà altre cop el torn de la consellera de comptes per decidir si aplica ja l'amnistia o no. Entre els encausats hi ha els expresidents Mas i Puigdemont, l'exvicepresident i líder d'ERC, Oriol Junqueras, altres exconsellers del Govern i nombrosos exalts càrrecs dels dos governs.
El sabadellenc Josep Manuel Suàrez ha desenvolupat gran part de la seva carrera al Banc Sabadell, tant a la ciutat com a l’oficina de Londres, i també ha estat president de la Fundació Privada Atendis. El 2011 va assumir, a proposta de la Generalitat, el càrrec de delegat del Govern al Regne Unit i Irlanda, que va ocupar fins al 2016. Durant aquesta etapa, destaca especialment l’acompanyament a les 140 empreses catalanes establertes al país, així com el suport a iniciatives culturals i als catalans que hi arribaven. Suàrez sempre ha defensat que la delegació no tenia com a objectiu impulsar la independència de Catalunya.
En aquest cas, però, cal remarcar que es tracta d’una previsió del Tribunal de Comptes i no d’una decisió ferma. Entre els possibles afectats també hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l’exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. El moviment es produeix després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) avalés la llei d’amnistia i conclogués que els fets investigats no afectaven els interessos financers de la Unió Europea.