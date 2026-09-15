Nova activitat per a una nau industrial de Gràcia

Nova vida per a una nau industrial de Sabadell. Next SBD, ha obert aquest setembre al Polígon d’Activitat Econòmica Gràcia Nord un espai de més de 4.300 m2 per posar en marxa una acadèmia de futbol i desenvolupament esportiu.
La implantació d’aquest nou centre respon a la necessitat de comptar amb unes instal·lacions capaces d’acollir diferents serveis complementaris relacions amb l’àmbit esportiu: “Nosaltres tenim diverses empreses del sector tèxtil, que donem servei a acadèmies i clubs. Fa molts anys que hem anat veient i constatant els problemes que tenen les entitats per dur a terme les seves activitats, especialment, la part de tecnificació esportiva. I aquí és on neix la idea: dur a terme un projecte en una instal·lació interior, que no depenguis dels ajuntaments i puguis dur a terme diferents activitats”, apunta Jonathan Garcia, CEO de Next SBD.
L’empresa planteja un model basat en la millora contínua, la planificació dels entrenaments i la preparació específica, integrant diversos recursos que contribueixen al desenvolupament tècnic, físic i metodològic dels esportistes. “Si bé és cert que el 90% és centrat al futbol, qualsevol persona pot venir a preparar-se per fer alguna activitat concreta. Avui, sembla que només puguin fer tecnificació d’alt rendiment els clubs amb grans estructures, i aquí qualsevol persona pot tecnificar”, apunta Garcia.
Avui, a les noves instal·lacions ja hi ha un equip que frega la desena d’entrenadors, mentre la companyia ultima les darreres adequacions, tant de sales formatives com els vestidors: “Sabadell és casa nostra: és on tenim els negocis i on vivim. A més és una ciutat gran, amb molt bones comunicacions i aquest espai és ideal i perfecte”, conclou l’empresari sabadellenc.