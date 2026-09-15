Junts celebra l'expulsió dels seus dos regidors de Sabadell, Lluís Matas i Katia Botta, i els demana que entreguin l'acta de manera immediata. El partit de Puigdemont considera que la sortida posa fi a una llarga crisi interna entre l'executiva i el grup municipal. El president local, Francesc Baró, afirma sentir-se alleugerit: "Matas diu que s'ha tret una soga, doncs sincerament nosaltres ens hem tret un bon llast de sobre", indica.
Baró veu "poc ètic" que Matas i Botta continuïn al ple municipal si ja no tenen una marca política al darrere. Des del seu punt de vista, evidencia que han treballat més pels seus interessos personals que per al conjunt de la ciutat. "Han fet un Junts per Matas, no un Junts per Sabadell. No representen res més que ells mateixos", afirma amb duresa el número 1 del partit a la ciutat.
L'executiva atribueix les desavinences internes de l'actitud dels regidors, que no van acceptar la sortida del Govern de Sabadell i que es negaven a assistir a les reunions amb l'executiva. "Es van bunqueritzar en les seves posicions i no les van consultar amb ningú. Van decidir arrencar el ventilador i malparlar fins i tot del president Puigdemont, quan la roba bruta es renta a casa", afirma.
Junts evidencia que ha perdut la seva representació al ple municipal, després que Matas i Botta hagin decidit continuar com a regidors no adscrits fins a final del mandat. Políticament ara posen l'ull en les eleccions municipals de 2027, en què es presentaran dins l'amalgama independentista Acció per Sabadell liderada per Gabriel Fernàndez –ex d'ERC i, per cert, també regidor no adscrit–. "Volem passar pàgina. Parlar d'ells és parlar del passat. Ara estem en un altre projecte polític, amb ganes i amb il·lusió", defensa.
Qui és qui en la crisi de Junts?
Per què els dos regidors de Junts ara han passat a ser no adscrits? Quins blocs hi ha dins del partit i quines han estat les diferències entre ells? En la crisi del partit a Sabadell s'han de distingir dues corrents: una liderada per Lluís Matas, que ostenta el grup municipal, i una altra dirigida per Francesc Baró, president de l'executiva local. El grup municipal són els regidors del partit a l'Ajuntament, que participen en plens i fiscalitzen l'acció de govern, mentre que l'executiva és l'estructura interna i s'encarrega de donar directrius i definir l'estratègia política del partit.
Les diferències van esclatar a finals de 2025. L'executiva local de Baró era partidària de trencar l’acord de govern amb el PSC, mentre que Matas defensava continuar a l'executiu. La posició de la direcció es va imposar en una consulta interna i els juntaires van acabar trencant amb els socialistes. Des d'aleshores, les diferències polítiques i personals entre els dos sectors es van anar agreujant fins que el partit va decidir expulsar els dos edils el març passat, una decisió que s'ha fet efectiva ara.