Botigues úniques de Sabadell, en perill d'extinció?

En perill d’extinció? Segurament aquesta pregunta balla pel cap d’un bon grapat de botiguers i botigueres de Sabadell. Aquells que fa anys que s’especialitzen en un producte molt concret i de qualitat, que han fet del tracte humà i l’artesania elements fonamentals del seu dia a dia. Venedors de vinils, cistelleria, material d’il·luminació a petita escala, pastissers artesanals... Hem pogut parlar amb una bona mostra d’herois del comerç de proximitat que lluiten contra la venda en línia i les grans superfícies i ho fan defensant cada dia aquelles característiques que fan que els seus negocis siguin únics.
Masclans (manufactura de cistelleria). Anna Gumí Masclans
Cent quaranta-un anys d’història. El negoci de l’Anna Gumí es remunta al 1885 amb el seu besavi, cisteller d’ofici. “La cistelleria nacional és el nostre producte únic a la ciutat”, detalla. Mentre mou una cistella, que amb la seva simplicitat demostra que es tracta d’una manufactura immillorable: “Els clients ho fan servir per guardar tota mena d’elements: roba, joguines, mantes… I també, les més petites per transportar boletes”.
Tot i aquesta elegància indiferent que caracteritza les cistelles i altres artesanies, com les cadires i el mobiliari lleuger elaborat a partir de vímens, la situació cada cop és més complicada per aquesta botiga centenària situada al carrer de Sant Antoni. Gumí recalca que “les vendes ha baixat en picat en els últims anys”.
Recorda també com, a poc a poc, s’ha perdut la forma de vendre i despatxar clients de tota la vida: “Hi ha gent que entra, mira, i quan els pregunto si els puc ajudar em diuen que no, que si de cas ja em buscaran. Volen anar a la seva”. Tot i això, Magí impulsa també la venda del seu producte a internet on sobretot rep “comandes de cistelleria i cortines fetes a mida”.
Estripa’m. Aina Recordà
Fa tres anys, Aina Recordà i Maria Bajona van prendre el relleu de la botiga Estripa’m de la Rambla. “Internet és molt pràctic, però si pares i mires enrere, acabaràs tenint ciutats on no hi haurà negocis”, alerta Recordà. Per a ella el fet d’arribar a una botiga i poder parlar amb algú és essencial: “Anem a contracorrent, però ens agrada el tracte tu a tu. Molta gent no entra a comprar, entra a tafanejar. És una mica fer barri, fer ciutat com era abans”.
L’Estripa’m destaca per la seva varietat d’artesanies, on les joies continuen donant molt bons resultats. “Els clients de la botiga busquen allò que no troben als establiments convencionals, creacions diferents”, explica. Recordà també defensa la generositat: “Si el client no troba el producte aquí, busquem poder-lo derivar per trobar allò que vol. Una mica és això: l’altruisme, intentar ajudar els altres”.
Pastisseria Sallés. Francesc Sallés
“Un producte artesanal ha de tenir un obrador darrere. L’elaboració ha de ser pròxima al punt de venda”, explica en Francesc de la Pastisseria Sallés; on ja treballa la seva cinquena generació. El seu és un producte que reclama sacrificis i que porta l’etiqueta d’artesanal amb orgull: “Ara tots els forns i pastisseries diuen ser artesanals. No ho són, no és el mateix elaborar el producte a la matinada i tenir-lo al matí aquí que descarregar un camió que ve d’un altre lloc”. Per a Sallés una altra de les claus de l’èxit del seu negoci és conèixer els clients (sobretot els seus gustos) i que ells et coneguin a tu. “Anem canviant les elaboracions, però el tipus de venda és molt semblant al que fèiem quan vam començar”, conclou.
Canals Material Elèctric. Jaume Capillas
Il·luminació, electricitat i decoració. Aquestes tres paraules es poden llegir sota el cartell de la botiga Canals. Un negoci basat en l’especialització i l’atenció directa i personalitzada pel client. Mentre està ajudant una clienta a tractar una qüestió d’il·luminació a la seva llar, en Jaume Capillas ens explica: “El tracte amb el client és molt important. Les persones també busquen algú que els pugui tractar directament. I això, a Internet no existeix”. Per Capillas poder ajudar a la clientela, ja sigui explicant noves formes de solucionar problemes o cercant altres productes que el client no coneix és un dels plaers del seu ofici.
Espai Records. Xavi Alabarn
Per a en Xavi Alabern d’Espai Records és impossible escollir tres àlbums que haurien d’existir en tota col·lecció d’un bon melòman. Una mica forçat respon: “Blonde on Blonde de Bob Dylan, algun LP de Pink Floyd i pels que busquen més canya; Fun House de The Stooges”. La seva és una botiga amb un ambient únic, un viatge a un passat que semblava perdut, però que gràcies a un grup d’irreductibles continua existint, només entrar ja sembles transportar-te a una escena qualsevol de pel·lícules com High Fidelity o Empire Records. “Si tot està en un web o al mòbil, la vida és molt avorrida”, comenta Alabern. Per a ell, el tracte amb el client és fonamental i, a Espai Records, ha generat una xarxa: “Fins i tot, quedem per prendre alguna cervesa!”.