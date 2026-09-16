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VÍDEO | Cremen set contenidors en menys de deu minuts al mateix carrer, a Sabadell

Sabadell

Els fets van tenir lloc aquest dimarts a la nit, al carrer de la Palma

  • Cremen set contenidors en menys de deu minuts al mateix carrer -
Publicat el 16 de setembre de 2026 a les 10:07
Actualitzat el 16 de setembre de 2026 a les 10:18

Nou incident relacionat amb la crema de contenidors a Sabadell. Els Bombers de la Generalitat van actuar aquest dimarts a la nit en la crema de set contenidors en un lapse de temps de menys de deu minuts. Segons apunten des del cos, el primer fet va tenir lloc a les 23:27 h, al carrer de la Palma (Els Merinals), on es van incendiar tres contenidors que van quedar totalment calcinats. D'altra banda, al cap de set minuts, a les 23:34 h, a l'enllaç entre el carrer de la Palma i la carretera N-150 –a escassos metres del primer focus–, van incendiar-se tres contenidors més íntegrament i un quart va quedar notablement afectat pel foc, segons apunten els Bombers. 

Davant de la magnitud de les flames, els veïns van alertar ràpidament al cos d'emergències, que es va desplaçar ràpidament fins a la zona dels fets per erradicar-les. En l'incident també hi va treballar la Policia Municipal. El succés només va deixar danys materials i no se'n van haver de lamentar de personals. Alguns veïns han emès la seva queixa davant de la possibilitat que aquests incendis, per les circumstàncies dels fets i la proximitat entre els dos focus d'incendis, siguin provocats. De moment, però, no hi ha cap informació oficial que ho confirmi.

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