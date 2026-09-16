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Intervenció dels Bombers per un problema a la façana d’un edifici de l’avinguda de Matadepera

Sabadell

Els fets es van poder resoldre amb una actuació breu dels efectius

  • Sanejament de façana dels Bombers -
Publicat el 16 de setembre de 2026 a les 10:29

Els Bombers de la Generalitat van intervenir aquest dimarts, a les 21:23 hores a l’avinguda de Matadepera, per dur a terme el sanejament de l’embellidor de la canaleta d’una façana que s'havia desprès. L’actuació es va fer de manera preventiva i els efectius van revisar i assegurar l’element afectat. Segons la informació disponible, no hi havia perill de caiguda i l’incident es va resoldre amb una petita intervenció del cos de rescat. Els efectius van treballar per sanejar l’embellidor i garantir que no representés cap risc. No hi va haver ferits arran de l’incident, que es va poder resoldre amb pocs minuts.

 

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