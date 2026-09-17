ARA A PORTADA

L’arrossegament de les pedres de sota la via obliga a tallar diferents línies de Rodalies

Montcada i Reixac

L'afectació, fruit de les pluges de les últimes hores, ha tingut lloc entre Montcada i Reixac i Sant Andreu

  • Rodalies Renfe Adif Pont d'en Jordà L'Hospitalet de Llobregat Barcelona Maquinistes -
  • Un tren a l’andana de l’estació de Montcada i Reixac
Publicat el 17 de setembre de 2026 a les 13:36

La circulació ferroviària ha quedat interrompuda aquest dijous al matí a les línies R2, R2 Nord i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Montcada i Reixac per una avaria a la via, segons ha informat Adif. En concret, s’ha produït un arrossegament de les pedres que hi ha sota la via a causa de les pluges. Adif formigonarà la zona. La incidència ha afectat una de les vies, però també s’ha tallat l’altra per precaució. Renfe ofereix alternatives per fer aquest recorregut, com ara el transbordament a la línia R4. També s’ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu.

La incidència està en una zona pròxima a Vallbona, on el mes de juliol hi va haver un esvoranc de grans dimensions que fins i tot va arrossegar una grua. En aquesta ocasió, però, es tracta d'un moviment de pedra –el conegut com a balast– que per culpa de les pluges ha provocat un forat a la zona pròxima a la via, però de molt menors dimensions. L'episodi climatològic va tenir una gran afectació al Vallès, amb nombroses trucades al 112 en municipis com Montcada i Reixac.

En el cas dels usuaris de l'R11, els trens circulen entre Cerbère/Portbou i Granollers, i llavors s'ha d'agafar el servei alternatiu per carretera. Entre Sant Andreu i Barcelona, els viatgers poden continuar amb el metro o amb els serveis de les línies R2 i R2 Nord. Adif ha informat que el seu personal ja treballa per "resoldre la incidència el més ràpid possible". Diversos usuaris han lamentat la situació, compartint imatges del lloc afectat.

 

 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades