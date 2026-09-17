Sabadell registra 34 litres per metre quadrat de pluja en poques hores; mentre el Vallès concentra els avisos

Les pluges van arribar amb força a aquest dimecres a la nit a Sabadell, el Vallès Occidental i bona part del territori català. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, des de les 16 h d'aquest dimecres fins a les 6 h d'aquest dijous, s'ha registrat una suma de 34 litres per metre quadrat a Sabadell. El gruix més destacable de l'aiguat es va acumular en diverses franges horàries. Principalment, entre les 16 h i les 17 h; i des de les 18:30 h fins a les 23:30 h. Feia dies que des del Meteocat alertaven de la possibilitat de l'arribada de forts aiguats i dimecres a la nit, a les 23:05, Protecció Civil va enviar una alerta per perill de pluges torrencials fins a la 1 h de la matinada a bona part de les comarques de la demarcació de Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que tampoc es pot "para el país" quan plou i ha dit que l'ES-Alert s'envia "quan la població s'ha de protegir". Ha afirmat que així es va fer aquest dimecres, quan ha recordat que el Meteocat va "corregir" la predicció i es va fer un avís d'intensificació de la intensitat de pluja. Amb tot, ha insistit que no s'envia una alerta per dir que plou molt, sinó en el moment en què la població ha de prendre mesures per protegir-se.
Segons apunten des del mateix organisme, fins a les 9 h d'aquest dijous el 112 ha rebut 1.130 trucades per avisos relacionats amb 699 incidents. Gairebé el 95% del total, de la província de Barcelona. El Vallès Occidental ha sigut la quarta comarca més afectada pel temporal i s'han registrat 66 avisos en les darreres hores. Per davant, amb una diferència abismal, hi ha la ciutat de Barcelona, amb 722 trucades, mentre que el Garraf (99) i el Baix Llobregat (75) tenen xifres més similars a les de la nostra comarca. La gran majoria de les incidències han estat relacionades amb inundacions, problemes estructurals, incidències de trànsit i peticions d'informació. Alguns municipis del Vallès, com Castellar o Montcada i Reixac, van patir fortes inundacions visibles en diversos punts de la ciutat on es van acumular de litres d'aigua.
Els Bombers de la Generalitat han treballat en dos incidents a Sabadell relacionats amb la pluja des de la mitjanit. El primer incident s'ha registrat al carrer de Pajares, a les 00:17 h, on s'ha treballat en unes filtracions d'aigua causades pels forts aiguats. Segons apunten des del cos de rescat, va caure un fals sostre d'un domicili de planta baixa i tres pisos a causa del pes de l'aigua acumulada. Amb l'autoescala, els efectius van treballar a la coberta pe reconèixer l'origen del problema i van identificar que la tela asfàltica –que permet la impermeabilització– es va esquerdar. D'altra banda, al carrer de Borràs, s'ha treballat aquest matí, a les 7:35 h, en les filtracions d'aigua a l'interior d'un domicili.