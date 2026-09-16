Comença la plantació de gespa o plantes amb flors a 32 espais de Sabadell

Fins a 32 espais de Sabadell veuran incrementat el seu verd amb el Pla de millora paisatgística de la ciutat que l'Ajuntament ha començat a dur a terme aquest dimecres, 16 de setembre. Es tracta de llocs com places, rotondes i altres espais públics que s'ompliran de gespa o plantes amb flors per enverdir el municipi i fer-lo més agradable. L'alcaldessa, Marta Farrés, ha remarcat des de la via Alexandra –un dels llocs on s'intervindrà– que "ens allunyem de l'urbanisme dur dels anys 90 per anar cap al del segle XXI, que busca espais més bonics, cuidats i que poden ajudar en la lluita contra el canvi climàtic". L'han acompanyat en la roda de premsa la tinenta d'alcaldessa Mar Molina i tècnics municipals, a qui ha felicitat per la feina feta.
El projecte es posa ara en marxa amb la primera de dues fases previstes, i s'invertiran uns 744.000 euros. A partir de final de l'any que ve, es destinarà prop d'un milió d'euros més, fins a arribar a 1,8 milions d'euros en total. Se separa en dues parts per concentrar la plantació en mesos que no faci tanta calor i s'eviti, per tant, l'estiu.
Enverdir, d'una banda, i cuidar, de l'altra. Farrés ha insistit en què des del consistori s'ha tingut en compte la voluntat de millorar la qualitat dels carrers i, alhora, que aquests estiguin ben mantinguts al llarg del temps. Per això, el contracte que ara es posa en marxa té una durada de sis mesos de plantació i 18 mesos de manteniment, abans que aquest passi a incorporar-se al que ja es fa des de l'àrea de Parcs i Jardins. En aquesta matèria, l'alcaldessa també ha remarcat que s'ha incrementat un 18% (1,2 milions d'euros addicionals) el pressupost dedicat a mantenir els espais verds i s'han incorporat sis persones més a l'àrea municipal de jardineria. La finalitat d'aquest moviment és que "puguem actuar més ràpid si hi ha un problema i garantir que incorporem i mantenim la plantació", de manera que si fa falta renovar alguna planta o arreglar alguna altra cosa es pugui fer ràpidament.
On s'actuarà?
Durant aquesta primera fase es treballarà a la plaça de Catalunya, plaça Granados, plaça de les Dones del Tèxtil, Eix Macià, plaça de la Concòrdia, plaça del Farell, plaça del Pi, Via Alexandra, ronda Europa, plaça de Còrdova, plaça de la Creu de Barberà, plaça Castelao i carrer Onyar. Cada actuació serà única, ja que en alguns llocs caldrà renovar parterres, en altres es plantaran arbres, plantes amb flors o gespes, i si fa falta es renovarà el sistema de reg. Aquests sistemes es van veure afectats per la sequera i s'han renovat en múltiples casos.
La Crida reclama més ambició
La Crida per Sabadell ha reaccionat a l'inici d'aquestes actuacions perquè, tot i compartir la necessitat de tenir més verd, reclamen "ser molt més ambiciós". "L'objectiu ha de ser tenir una ciutat saludable, agradable i que mitigui les inclemències de la crisi climàtica", apunta el portaveu de la formació alternativa, Oriol Rifer. Des de la Crida voldrien apostar per pacificar més carrers, connectar els parcs amb el rodal i generar més espais d'ombra amb places porxades. "Només plantar no és garantia d'un impacte real en benefici dels veïns i veïnes de la ciutat, és, altra vegada, una acció per la ciutat-aparador que recorda les jardineres que l'alcalde Bustos va fer penjar pels fanals de la ciutat i que van durar quatre dies", conclou el regidor.